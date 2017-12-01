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IX Международная премия Золотой Мангуст 2017

Категория: Фоторепортаж


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IX Международная премия Золотой Мангуст 2017
IX Международная премия Золотой Мангуст 2017
IX Международная премия Золотой Мангуст 2017
IX Международная премия Золотой Мангуст 2017
IX Международная премия Золотой Мангуст 2017
IX Международная премия Золотой Мангуст 2017
IX Международная премия Золотой Мангуст 2017
IX Международная премия Золотой Мангуст 2017
IX Международная премия Золотой Мангуст 2017
IX Международная премия Золотой Мангуст 2017
IX Международная премия Золотой Мангуст 2017
IX Международная премия Золотой Мангуст 2017
IX Международная премия Золотой Мангуст 2017
IX Международная премия Золотой Мангуст 2017
IX Международная премия Золотой Мангуст 2017
IX Международная премия Золотой Мангуст 2017
IX Международная премия Золотой Мангуст 2017
IX Международная премия Золотой Мангуст 2017
IX Международная премия Золотой Мангуст 2017
IX Международная премия Золотой Мангуст 2017
IX Международная премия Золотой Мангуст 2017
IX Международная премия Золотой Мангуст 2017
IX Международная премия Золотой Мангуст 2017
IX Международная премия Золотой Мангуст 2017
IX Международная премия Золотой Мангуст 2017
IX Международная премия Золотой Мангуст 2017
IX Международная премия Золотой Мангуст 2017
IX Международная премия Золотой Мангуст 2017
IX Международная премия Золотой Мангуст 2017
IX Международная премия Золотой Мангуст 2017
IX Международная премия Золотой Мангуст 2017
IX Международная премия Золотой Мангуст 2017
IX Международная премия Золотой Мангуст 2017
IX Международная премия Золотой Мангуст 2017
IX Международная премия Золотой Мангуст 2017
IX Международная премия Золотой Мангуст 2017
IX Международная премия Золотой Мангуст 2017
IX Международная премия Золотой Мангуст 2017
IX Международная премия Золотой Мангуст 2017
IX Международная премия Золотой Мангуст 2017
IX Международная премия Золотой Мангуст 2017
IX Международная премия Золотой Мангуст 2017
IX Международная премия Золотой Мангуст 2017
IX Международная премия Золотой Мангуст 2017
IX Международная премия Золотой Мангуст 2017
IX Международная премия Золотой Мангуст 2017
IX Международная премия Золотой Мангуст 2017
IX Международная премия Золотой Мангуст 2017
IX Международная премия Золотой Мангуст 2017
IX Международная премия Золотой Мангуст 2017
IX Международная премия Золотой Мангуст 2017
IX Международная премия Золотой Мангуст 2017
IX Международная премия Золотой Мангуст 2017
IX Международная премия Золотой Мангуст 2017
IX Международная премия Золотой Мангуст 2017
IX Международная премия Золотой Мангуст 2017
IX Международная премия Золотой Мангуст 2017
IX Международная премия Золотой Мангуст 2017
IX Международная премия Золотой Мангуст 2017
IX Международная премия Золотой Мангуст 2017
IX Международная премия Золотой Мангуст 2017
IX Международная премия Золотой Мангуст 2017
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9 декабря 2017 года в Одессе состоялась церемония награждения лауреатов IX Международной премии за заслуги и достижения в спорте «ЗОЛОТОЙ МАНГУСТ»* (International Sports Award «Golden Mongoose»).

Идея проведения «Спортивного Оскара» в Одессе появилась в 2009 году по инициативе Общественной организации «Мангуст», созданной коллективом одноименного спортивного клуба. В том же году состоялась первая гала-церемония награждения Народной Премии «Золотой Мангуст» — за личные спортивные заслуги и вклад в развитие спорта в Украине. В 2012 году премия получила статус международной.


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IX Международная премия Золотой Мангуст 2017

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