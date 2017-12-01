IX Международная премия Золотой Мангуст 2017

9 декабря 2017 года в Одессе состоялась церемония награждения лауреатов IX Международной премии за заслуги и достижения в спорте «ЗОЛОТОЙ МАНГУСТ»* (International Sports Award «Golden Mongoose»).

Идея проведения «Спортивного Оскара» в Одессе появилась в 2009 году по инициативе Общественной организации «Мангуст», созданной коллективом одноименного спортивного клуба. В том же году состоялась первая гала-церемония награждения Народной Премии «Золотой Мангуст» — за личные спортивные заслуги и вклад в развитие спорта в Украине. В 2012 году премия получила статус международной.