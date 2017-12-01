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  • Дата: Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00

Платформа станции «Одесса-Застава-II» после реконструкции

Категория: Фоторепортаж


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Платформа станции «Одесса-Застава-II» после реконструкции
Платформа станции «Одесса-Застава-II» после реконструкции
Платформа станции «Одесса-Застава-II» после реконструкции
Платформа станции «Одесса-Застава-II» после реконструкции
Платформа станции «Одесса-Застава-II» после реконструкции
Платформа станции «Одесса-Застава-II» после реконструкции
Платформа станции «Одесса-Застава-II» после реконструкции
Платформа станции «Одесса-Застава-II» после реконструкции
Платформа станции «Одесса-Застава-II» после реконструкции
Платформа станции «Одесса-Застава-II» после реконструкции
Платформа станции «Одесса-Застава-II» после реконструкции
Платформа станции «Одесса-Застава-II» после реконструкции
Платформа станции «Одесса-Застава-II» после реконструкции
Платформа станции «Одесса-Застава-II» после реконструкции
Платформа станции «Одесса-Застава-II» после реконструкции
Платформа станции «Одесса-Застава-II» после реконструкции
Платформа станции «Одесса-Застава-II» после реконструкции
Платформа станции «Одесса-Застава-II» после реконструкции
Платформа станции «Одесса-Застава-II» после реконструкции
Платформа станции «Одесса-Застава-II» после реконструкции
Платформа станции «Одесса-Застава-II» после реконструкции
Платформа станции «Одесса-Застава-II» после реконструкции
Платформа станции «Одесса-Застава-II» после реконструкции
Платформа станции «Одесса-Застава-II» после реконструкции
Платформа станции «Одесса-Застава-II» после реконструкции
Платформа станции «Одесса-Застава-II» после реконструкции
Платформа станции «Одесса-Застава-II» после реконструкции
Платформа станции «Одесса-Застава-II» после реконструкции
Платформа станции «Одесса-Застава-II» после реконструкции
Платформа станции «Одесса-Застава-II» после реконструкции
Платформа станции «Одесса-Застава-II» после реконструкции
Платформа станции «Одесса-Застава-II» после реконструкции
Платформа станции «Одесса-Застава-II» после реконструкции
Платформа станции «Одесса-Застава-II» после реконструкции
Платформа станции «Одесса-Застава-II» после реконструкции
Платформа станции «Одесса-Застава-II» после реконструкции
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Работники Одесского территориального управления «Центра строительно-монтажных работ и эксплуатации зданий и сооружений» ПАО «Укрзалізниця» завершили работы по реконструкции пассажирской платформы станции «Одесса-Застава-II».

В ходе реконструкции демонтировали старые железобетонные конструкции платформы и вместо них смонтировали новые. Аналогичную процедуру провели с фундаментными блоками, плитами покрытия общей длиной 204 м. Платформу обустроили тротуарной плиткой. Для удобства пассажиров отремонтировали павильон, установили новое ограждение платформы, скамейки и урны для мусора. Приведен в порядок подземный переход. Завершено оборудование нового освещения на платформе и светодиодного — в подземном переходе. Для лиц с ограниченным возможностями платформа оборудована пандусами с поручнями, а для пассажиров с недостатками зрения край платформы обнесен тактильной плиткой.

Благоустроена прилегающая территория — рядом с платформой проведено озеленение территории и высажено более 80-и саженцев деревьев и кустарников, среди которых розы, гибискусы, березы.


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Платформа станции «Одесса-Застава-II» после реконструкции

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