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  • Просмотров: 87
  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

Самый киногеничный дом в Одессе.

Категория: Фоторепортаж


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Самый киногеничный дом в Одессе.
Самый киногеничный дом в Одессе.
Самый киногеничный дом в Одессе.
Самый киногеничный дом в Одессе.
Самый киногеничный дом в Одессе.
Самый киногеничный дом в Одессе.
Самый киногеничный дом в Одессе.
Самый киногеничный дом в Одессе.
Самый киногеничный дом в Одессе.
Самый киногеничный дом в Одессе.
Самый киногеничный дом в Одессе.
Самый киногеничный дом в Одессе.
Самый киногеничный дом в Одессе.
Самый киногеничный дом в Одессе.
Самый киногеничный дом в Одессе.
Самый киногеничный дом в Одессе.
Самый киногеничный дом в Одессе.
Самый киногеничный дом в Одессе.
Самый киногеничный дом в Одессе.
Самый киногеничный дом в Одессе.
Самый киногеничный дом в Одессе.
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На улице Базарной, 93 снимают очередное кино. В данном случае неважно кто снимает и о чем кино. Речь идет о доме. В таком состоянии он находится уже более двадцати лет. Это прекрасная натура для киношников. На его фоне успешно можно запечатлеть, например, фрагмент военных действий или землетрясения. Место расположения тоже удобное, центр города, не надо ехать на какую-то там Молдаванку. Удивляют и наши застройщики, место-то лакомое. А может дом этот оставили для кино?

 


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Самый киногеничный дом в Одессе.

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