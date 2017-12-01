Общественно - политическая газета "СЛОВО"
Регистрация
Войти
Логин:
Пароль (
Забыли?
):
Чужой компьютер
Войти
Главная
Первая полоса
Новости
Архив газеты
Авторская колонка
Пресс-клуб
Контакты
Информация к новости
Просмотров: 99
Дата: Сегодня, 19:13
0
1
2
3
4
5
Сегодня, 19:13
Сегодня состоялась XXII сессия Одесского городского совета
Категория:
Фоторепортаж
Автор:
Вячеслав Теняков "СЛОВО"
Сегодня состоялась XXII сессия Одесского городского совета
Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой на публикацию:
" data-image="">
Вернуться
Наш сайт
рекомендует:
Состоялась XV сессия Одесского городского совета VІІ созыва
В Одессе состоялась VI сессия горсовета
Одесские активисты пикетировали здание мэрии, где проходила сессия Одесского горсовета
Сессия Одесского горсовета началась с потасовки
Сессия не состоялась, а пикет был
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам
зарегистрироваться
либо войти на сайт под своим именем.
Видео
Просмотров: 307
Одесской Юридической академии - 20 лет
Просмотров: 229
День открытых дверей в Национальном университете «Одесская юридическая академия»
Просмотров: 214
День открытых дверей в Национальном университете «Одесская юридическая академия»
Просмотров: 220
День открытых дверей в Национальном университете «Одесская юридическая академия»
Просмотров: 220
День открытых дверей в Национальном университете «Одесская юридическая академия»
Юридическая клиника
Просмотров: 48
Изменения в процессуальные кодексы. В студии – Денис Колодин и Нелли Голубева
Таинство веры
Просмотров: 113
В гостях студии – секретарь Одесской епархии протоиерей Евгений Гутьяр
Слово пастыря
Просмотров: 611
Церковно-приходская воскресная школа и духовно-нравственное воспитание детей
Навигация
О ГАЗЕТЕ
ПЕРВАЯ ПОЛОСА
ВСЕ РАЗДЕЛЫ
Новости
Политика
Экономика и финансы
Происшествия
Спорт
Полезные советы
Загадки, проекты, открытия
Статьи
Авторская колонка
Интервью
Аналитика
ТВ Программа "К Слову"
Пресс-клуб
Наука и образование
Расширенный поиск
Все последние публикации
Мобильная версия сайта
Популярные публикации
Студентка Одесской Юракадемии завоевала титул «Мисс Одесса – 2018»
Быть ли субсидиям или как не замёрзнуть предстоящей зимой?
Одному на двух золотых унитазах? ВИДЕО
Итоги местных выборов: провластные бренды только мешали
Анонс Слово № 46 2017
Дверь Судьбы в никуда? ВИДЕО
«20 минут лжи с Владимиром Яворивским»
Хакеры украли и безжалостно распространили в Сети интимные фото одной из лучших гандболисток мира (18+)
Трагедия в Аркадии. Одна женщина погибла, двое мужчин ранены
Опасный груз таится на дне морском
------
Календарь
«
Декабрь 2017 »
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Кто
online
Гостей: 21
Пользователи: - отсутствуют
Роботы:
Google Bot
,
Yandex Bot
,
StackRambler
,
Yandex Bot
,
Google Bot
,
Yahoo Bot
,
crawl Bot
,
Mail Ru
,
Yandex Bot
,
Google Bot
Навигация
Главная страница
Регистрация
Архив газеты
Статистика
Контакты
Архив газеты
Газета "СЛОВО". №49
Газета "СЛОВО". №48
Газета "СЛОВО". №47
Газета "СЛОВО". №46
Газета "СЛОВО". №45
Газета "СЛОВО". №44
Газета "СЛОВО". №43
^
Общественно - политическая газета "СЛОВО"
Copyright © 2016 Использование материалов, разрешается с условием размещения ссылки на сайт.
Общественно-политическая газета "СЛОВО" © 2016