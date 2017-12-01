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  • Дата: Сегодня, 19:46
Сегодня, 19:46

КВН на «Кубок мэра»

Категория: Фоторепортаж


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КВН на «Кубок мэра»
КВН на «Кубок мэра»
КВН на «Кубок мэра»
КВН на «Кубок мэра»
КВН на «Кубок мэра»
КВН на «Кубок мэра»
КВН на «Кубок мэра»
КВН на «Кубок мэра»
КВН на «Кубок мэра»
КВН на «Кубок мэра»
КВН на «Кубок мэра»
КВН на «Кубок мэра»
КВН на «Кубок мэра»
КВН на «Кубок мэра»
КВН на «Кубок мэра»
КВН на «Кубок мэра»
КВН на «Кубок мэра»
КВН на «Кубок мэра»
КВН на «Кубок мэра»
КВН на «Кубок мэра»
КВН на «Кубок мэра»
КВН на «Кубок мэра»
КВН на «Кубок мэра»
КВН на «Кубок мэра»
КВН на «Кубок мэра»
КВН на «Кубок мэра»
КВН на «Кубок мэра»
КВН на «Кубок мэра»
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15 декабря 2017 года на базе Одесского культурного центра состоялся I тур чемпионата среди школьных команд КВН на «Кубок мэра» 2017/2018 учебного года.

В І туре чемпионата приняли участие 16 школьных команд, каждая из которых продемонстрировала свою находчивость, фантазию, юмор, эрудицию и артистизм.

Выступления школьников оценивало жюри, в состав которого входили участники телепроектов: «Лига смеха», «Країна У», «Comedy Баттл», команд КВН «Одесские мансы».

Возглавил жюри председатель постоянной комиссии по вопросам образования, спорта, культуры и туризма Одесского городского совета Олег Этнарович.

Помощь в подготовке к чемпионату школьным командам КВН оказала творческая мастерская «Маяк», в ее состав входят участники команд КВН «Де Ришелье» и «Одесские мансы». 


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КВН на «Кубок мэра»

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