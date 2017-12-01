15 декабря 2017 года на базе Одесского культурного центра состоялся I тур чемпионата среди школьных команд КВН на «Кубок мэра» 2017/2018 учебного года.

В І туре чемпионата приняли участие 16 школьных команд, каждая из которых продемонстрировала свою находчивость, фантазию, юмор, эрудицию и артистизм.

Выступления школьников оценивало жюри, в состав которого входили участники телепроектов: «Лига смеха», «Країна У», «Comedy Баттл», команд КВН «Одесские мансы».

Возглавил жюри председатель постоянной комиссии по вопросам образования, спорта, культуры и туризма Одесского городского совета Олег Этнарович.

Помощь в подготовке к чемпионату школьным командам КВН оказала творческая мастерская «Маяк», в ее состав входят участники команд КВН «Де Ришелье» и «Одесские мансы».