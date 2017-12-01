Открытие Рождественской дипломатической ярмарки

В концертно-выставочном комплексе Одесского морвокзала проходит VII благотворительная дипломатическая ярмарка.

Благотворительная Рождественская ярмарка организована Одесским дипломатическим клубом при поддержке Представительства Министерства иностранных дел Украины в Одессе, а также Одесского городского совета.

В экспозиции выставки-ярмарки - на стендах иностранных представительств - посетителям будут предложены блюда национальных кухонь, сувениры, промышленные и продовольственные товары, а также новогодние украшения.

Собранные средства направят на приобретение медицинского оборудования для социальных учреждений Одессы.

Предыдущая, VI, благотворительная дипломатическая ярмарка состоялась 10 декабря 2016 года. По результатам ее проведения было собрано 170 540 гривен, на которые приобретено оборудование для детской городской больницы №3. Передача оборудования состоялась 20 января 2017 года при участии Одесского городского головы и глав дипломатических миссий, аккредитованных в Одессе.

Справка

Благотворительная дипломатическая Рождественская ярмарка проходит в Одессе с 2011 года. За это время за счет собранных средств были приобретены: оборудование для проведения нейрохирургических оперативных вмешательств для Одесской областной клинической больницы; газоанализатор крови «EasyStat» и компрессоры AD-3500XJ для Одесской областной детской клинической больницы; электроэнцефалограф «Нейрон-Спектр-2» для детско-юношеского отделения Одесского областного медицинского центра психического здоровья; реанимационный комплекс для новорожденных открытого типа «Fisher&Paykel Healthcare Limited» и ультразвуковой сканер LOGIQe с линейным и конвексным датчиком «GE Healthcare», а также расходные материалы и прочее необходимое оборудование для городских клинических больниц №2, 4, 6, 7, 10, городского детского туберкулезного санатория №3 «Ласточка» и роддома №4.