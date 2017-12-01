Святой Николай дал старт новогодним праздникам

19 декабря в день Святого Николая в Одессе на Думской площади был официально дан старт предновогодним торжествам. На ступеньках горсовета прошел праздничный концерт, на котором Святой Николай пришедший на праздник со своими ангелами, дал команду зажечь 20 метровую главную елку Одессы, заигравшую новыми узорами со ста тысяч светодиодов. Длина всех гирлянд на елке составила около четырёх километров.

А на площади вокруг пушки засиял целый зоопарк светящихся фигур, среди которых выделялась своим размерами собака, символ наступающего 2018 года.

Ну, а в качестве сладкого десерта к празднику стала украшенная пряничными домиками, сладкой Потемкинской лестницей, глазированным Воронцовским маяком, и даже кораблями плывущими по голубому морю, пряничная инсталляция общей площадью 18 кв.м. В ее создании участвовали ТМ «Бубликоff», TM «KISS CHOCOLATERIE», творческая мастерская «Dovana», Одесская академия пищевых технологий и Музей шоколада.