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  • Просмотров: 104
  • Дата: Вчера, 17:45
Вчера, 17:45

Яркий и душевный кукольный мир

Категория: Фоторепортаж


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Яркий и душевный кукольный мир
Яркий и душевный кукольный мир
Яркий и душевный кукольный мир
Яркий и душевный кукольный мир
Яркий и душевный кукольный мир
Яркий и душевный кукольный мир
Яркий и душевный кукольный мир
Яркий и душевный кукольный мир
Яркий и душевный кукольный мир
Яркий и душевный кукольный мир
Яркий и душевный кукольный мир
Яркий и душевный кукольный мир
Яркий и душевный кукольный мир
Яркий и душевный кукольный мир
Яркий и душевный кукольный мир
Яркий и душевный кукольный мир
Яркий и душевный кукольный мир
Яркий и душевный кукольный мир
Яркий и душевный кукольный мир
Яркий и душевный кукольный мир
Яркий и душевный кукольный мир
Яркий и душевный кукольный мир
Яркий и душевный кукольный мир
Яркий и душевный кукольный мир
Яркий и душевный кукольный мир
Яркий и душевный кукольный мир
Яркий и душевный кукольный мир
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«Душевные подарки к Рождеству» – так называется новая очень и очень позитивная выставка, устроенная Одесским Музеем кукол и игрушек. Оказывается, игрушечно-кукольный мир гораздо ярче и разнообразные, чем мы порой можем себе представить. Куклы и игрушки для елок, под елку, для украшения квартиры в Новый год и Рождество. Все это представлено в таком многообразии, что сразу поднимает настроение. Кроме богатейшей выставки, здесь проходят и мастер-классы для детей и взрослых по изготовлению рождественско-новогодних кукол, игрушек и подарков, сделанных собственными руками.


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Яркий и душевный кукольный мир

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