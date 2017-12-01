Яркий и душевный кукольный мир

«Душевные подарки к Рождеству» – так называется новая очень и очень позитивная выставка, устроенная Одесским Музеем кукол и игрушек. Оказывается, игрушечно-кукольный мир гораздо ярче и разнообразные, чем мы порой можем себе представить. Куклы и игрушки для елок, под елку, для украшения квартиры в Новый год и Рождество. Все это представлено в таком многообразии, что сразу поднимает настроение. Кроме богатейшей выставки, здесь проходят и мастер-классы для детей и взрослых по изготовлению рождественско-новогодних кукол, игрушек и подарков, сделанных собственными руками.