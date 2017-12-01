Что происходит сейчас в "освобожденном" Летнем театре?

Сегодня здесь наряжают елку и обычные деревья, (видимо от избытка игрушек) ходят по канату, занимаются уборкой территории и даже варят борщ.

Но, конечно же, в центре внимания ПИАНИНО.

Привезли его одесские общественники. Предыдущее старое пианино в Летнем театре было уничтожено вандалами. Собравшись на субботник, общественники обнаружили, что из старого пианино, которое простояло в Летнем несколько лет, кто-то выломал все металлические детали. Останки сломанного пианино сожгли в бочке с мусором.

Жизнь Летнего продолжается...