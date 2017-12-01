 
Информация к новости
  • Просмотров: 93
  • Дата: Вчера, 20:00
Вчера, 20:00

Что происходит сейчас в "освобожденном" Летнем театре?

Категория: Фоторепортаж


prev

Что происходит сейчас в "освобожденном" Летнем театре?
Что происходит сейчас в "освобожденном" Летнем театре?
Что происходит сейчас в "освобожденном" Летнем театре?
Что происходит сейчас в "освобожденном" Летнем театре?
Что происходит сейчас в "освобожденном" Летнем театре?
Что происходит сейчас в "освобожденном" Летнем театре?
Что происходит сейчас в "освобожденном" Летнем театре?
Что происходит сейчас в "освобожденном" Летнем театре?
Что происходит сейчас в "освобожденном" Летнем театре?
Что происходит сейчас в "освобожденном" Летнем театре?
Что происходит сейчас в "освобожденном" Летнем театре?
Что происходит сейчас в "освобожденном" Летнем театре?
Что происходит сейчас в "освобожденном" Летнем театре?
Что происходит сейчас в "освобожденном" Летнем театре?
Что происходит сейчас в "освобожденном" Летнем театре?
Что происходит сейчас в "освобожденном" Летнем театре?
Что происходит сейчас в "освобожденном" Летнем театре?
Что происходит сейчас в "освобожденном" Летнем театре?
Что происходит сейчас в "освобожденном" Летнем театре?
Что происходит сейчас в "освобожденном" Летнем театре?
Что происходит сейчас в "освобожденном" Летнем театре?
Что происходит сейчас в "освобожденном" Летнем театре?
Что происходит сейчас в "освобожденном" Летнем театре?
Что происходит сейчас в "освобожденном" Летнем театре?
Что происходит сейчас в "освобожденном" Летнем театре?
Что происходит сейчас в "освобожденном" Летнем театре?
Что происходит сейчас в "освобожденном" Летнем театре?

next

Сегодня здесь наряжают елку и обычные деревья, (видимо от избытка игрушек) ходят по канату, занимаются уборкой территории и даже варят борщ.

Но, конечно же, в центре внимания ПИАНИНО.

Привезли его одесские общественники. Предыдущее старое пианино в Летнем театре было уничтожено вандалами. Собравшись на субботник, общественники обнаружили, что из старого пианино, которое простояло в Летнем несколько лет, кто-то выломал все металлические детали. Останки сломанного пианино сожгли в бочке с мусором.

Жизнь Летнего продолжается...


Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Поделиться ссылкой на публикацию:
Что происходит сейчас в "освобожденном" Летнем театре?

" data-image="">
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 