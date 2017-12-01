На Дерибасовской сообщат хорошие новости и приглашают в Резиденцию добра

В Рождественский период на Дерибасовской пройдет двухнедельный «Марафон хороших новостей».

Марафон хороших новостей пройдет в рамках Фестиваля Рождества в Одессе. Его главная задача – донести людям в чем суть Рождества.

Марафон станет самым уникальным и пока единственным событием не только в Одессе, но и в Украине, где каждый сможет услышать только благие вести! В самом центре Одессы, будут звучать только хорошие новости! От священнослужителей, на простом и доступном языке можно будет услышать историю Рождества. Они с радостью ответят на любые вопросы касаемо библейского сюжета и многое другое, что вас интересовало, о чем бы вы хотели узнать.

Здесь же открыл двери для всех желающих павильон рождественской Резиденции добра. Сюда можно прийти всей семьей, ощутить атмосферу зимних праздников, сфотографироваться, научиться новому на мастер-классах и даже сделать добрые дела.

Резиденция Добра представляет сразу три проекта: «Добрый гость», «Собери подарок сироте» и «Вторая жизнь ваших вещей».