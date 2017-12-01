25 декабря, в день, когда по Григорианскому календарю большинство христиан всего мира величают рождения Сына Божьего, в Одессе прошло Рождественское шествие организованное представителями протестантских конфессии. Дело в том, что в этот день Рождество празднуют не только католики, но и протестанты, которых большинство в США и Европе, а также православные США, Канады, Греции, Турции, Румынии, Болгарии, греко-католики Канады и других стран.

Традиция праздновать частью православных церквей Рождество в один день с католиками восходит к 1923 году, когда на Вселенском Соборе в Константинополе приняли 25 декабря как Рождество Христово для всех православных христиан. Однако часть церквей этого не приняла, и до нынешнего года Рождество в Украине праздновали только по Юлианскому календарю 7 января, как в России, Казахстане, Кыргызстане, Сербии и Грузии. И вот, наконец, с этого года Украина на законодательном уровне присоединились к этой двухмиллиардной части мира с празднованием Рождества Христова.

Участники Рождественского шествия в Одессе, часть из которых была одета в костюмы Евангельских героев, собрались на Греческой площади, и после исполнения Рождественских песнопений прошли по Дерибасовской, мимо Оперного театра, Думской площади и Приморскому бульвару. И завершилось Рождественское шествие у памятника Дюку де Ришелье.