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  • Дата: Вчера, 20:00
Вчера, 20:00

Рождественское шествие

Категория: Фоторепортаж


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Рождественское шествие
Рождественское шествие
Рождественское шествие
Рождественское шествие
Рождественское шествие
Рождественское шествие
Рождественское шествие
Рождественское шествие
Рождественское шествие
Рождественское шествие
Рождественское шествие
Рождественское шествие
Рождественское шествие
Рождественское шествие
Рождественское шествие
Рождественское шествие
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25 декабря, в день, когда по Григорианскому календарю большинство христиан всего мира величают рождения Сына Божьего, в Одессе прошло Рождественское шествие организованное представителями протестантских конфессии. Дело в том, что в этот день Рождество празднуют не только католики, но и протестанты, которых большинство в США и Европе, а также православные США, Канады, Греции, Турции, Румынии, Болгарии, греко-католики Канады и других стран.                                                             

Традиция праздновать частью православных церквей Рождество в один день с католиками восходит к 1923 году, когда на Вселенском Соборе в Константинополе приняли 25 декабря как Рождество Христово для всех православных христиан. Однако часть церквей этого не приняла, и до нынешнего года Рождество в Украине праздновали только по Юлианскому календарю 7 января, как в России, Казахстане, Кыргызстане, Сербии и Грузии. И вот, наконец, с этого года Украина на законодательном уровне присоединились к этой двухмиллиардной части мира с празднованием Рождества Христова.

Участники Рождественского шествия в Одессе, часть из которых была одета в костюмы Евангельских героев, собрались на Греческой площади, и после исполнения Рождественских песнопений прошли по Дерибасовской, мимо Оперного театра, Думской площади и Приморскому бульвару. И завершилось Рождественское шествие у памятника Дюку де Ришелье.


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Рождественское шествие

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