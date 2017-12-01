Пересыпский мост соскучился по трамваям из центра города

Трамвайные пути на Преображенской. Длительная реконструкция улицы Преображенской в самом центре Одессы вступила в завершающую фазу, на данном этапе трамвайные пути уложены практически до переулка Маяковского, до которого остаётся всего несколько десятков метров.

Реконструкция проводится для создания трамвайного маршрута «Север-Юг», который соединит два одесских спальных района и будет проходить через центр города. Рельсы укладывают по бесшпальной технологии BKV.

Возможно, мы бы уже давно спускались на трамвачике к Пересыпскому мосту, но параллельно идет замена коммуникаций, по новому обустраиваются тротуары, а это очень трудоемкая и порой непредсказуемая, зависящая от погоды работа.