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  • Просмотров: 88
  • Дата: Вчера, 19:50
Вчера, 19:50

Пересыпский мост соскучился по трамваям из центра города

Категория: Фоторепортаж


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Пересыпский мост соскучился по трамваям из центра города
Пересыпский мост соскучился по трамваям из центра города
Пересыпский мост соскучился по трамваям из центра города
Пересыпский мост соскучился по трамваям из центра города
Пересыпский мост соскучился по трамваям из центра города
Пересыпский мост соскучился по трамваям из центра города
Пересыпский мост соскучился по трамваям из центра города
Пересыпский мост соскучился по трамваям из центра города
Пересыпский мост соскучился по трамваям из центра города
Пересыпский мост соскучился по трамваям из центра города
Пересыпский мост соскучился по трамваям из центра города
Пересыпский мост соскучился по трамваям из центра города
Пересыпский мост соскучился по трамваям из центра города
Пересыпский мост соскучился по трамваям из центра города
Пересыпский мост соскучился по трамваям из центра города
Пересыпский мост соскучился по трамваям из центра города
Пересыпский мост соскучился по трамваям из центра города
Пересыпский мост соскучился по трамваям из центра города
Пересыпский мост соскучился по трамваям из центра города
Пересыпский мост соскучился по трамваям из центра города
Пересыпский мост соскучился по трамваям из центра города
Пересыпский мост соскучился по трамваям из центра города
Пересыпский мост соскучился по трамваям из центра города
Пересыпский мост соскучился по трамваям из центра города
Пересыпский мост соскучился по трамваям из центра города
Пересыпский мост соскучился по трамваям из центра города
Пересыпский мост соскучился по трамваям из центра города
Пересыпский мост соскучился по трамваям из центра города
Пересыпский мост соскучился по трамваям из центра города
Пересыпский мост соскучился по трамваям из центра города
Пересыпский мост соскучился по трамваям из центра города
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Трамвайные пути на Преображенской. Длительная реконструкция улицы Преображенской в самом центре Одессы вступила в завершающую фазу, на данном этапе трамвайные пути уложены практически до переулка Маяковского, до которого остаётся всего несколько десятков метров.
Реконструкция проводится для создания трамвайного маршрута «Север-Юг», который соединит два одесских спальных района и будет проходить через центр города. Рельсы укладывают по бесшпальной технологии BKV.
Возможно, мы бы уже давно спускались на трамвачике к Пересыпскому мосту, но параллельно идет замена коммуникаций, по новому обустраиваются тротуары, а это очень трудоемкая и порой непредсказуемая, зависящая от погоды работа.


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Пересыпский мост соскучился по трамваям из центра города

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