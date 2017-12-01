В одесском художественном музее открылась выставка четырех художников "Чотиригляд".

Басанець Лука родился в Одессе в 1971 г. в семье художников. Закончил Одесское художественное училище им. Грекова и ХГФ ПДПУ им. Ушинського, где сейчас преподает дисциплины изобразительного цикла. Магистр изобразительного искусства. Участвует в выставках с 1994 г. Занимается живописью и графикой.

Здоровецкая Оксана родилась в 1964 г. в Одессе. в 1986 г. закончила учебу в ОДХУ им. Грекова. 1987-1993 гг. - учебы в Ленинградском высшем художественно-промышленном училище им. Мухиной по специальности промышленный дизайн. С 1988 года - участница выставок разного уровня. Работает в отрасли станковой графики и живописи.

Игнатьев Виктор родился на Сумщине в 1948 г. Закончил ОДХУ им. Грекова в 1972 г. Работает в области монументального искусства, живописи, графики.

Маслова Татьяна родилась в 1975 г.в Херсоне. Закончила ПДПУ Ушинского в 1997 г. аспирантуру (2001). Преподователь кафедры изобразительного искусства ХГФ ПНПУ им. Ушинского.

Все участники выставкичлены НСХУ, живут в Одессе.