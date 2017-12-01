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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

Чотиригляд

Категория: Фоторепортаж


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Чотиригляд
Чотиригляд
Чотиригляд
Чотиригляд
Чотиригляд
Чотиригляд
Чотиригляд
Чотиригляд
Чотиригляд
Чотиригляд
Чотиригляд
Чотиригляд
Чотиригляд
Чотиригляд
Чотиригляд
Чотиригляд
Чотиригляд
Чотиригляд
Чотиригляд
Чотиригляд
Чотиригляд
Чотиригляд
Чотиригляд
Чотиригляд
Чотиригляд
Чотиригляд
Чотиригляд
Чотиригляд
Чотиригляд
Чотиригляд
Чотиригляд
Чотиригляд
Чотиригляд
Чотиригляд
Чотиригляд
Чотиригляд
ЧотириглядЧотиригляд
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В одесском художественном музее открылась выставка четырех художников "Чотиригляд". 
Басанець Лука родился в Одессе в 1971 г. в семье художников. Закончил Одесское художественное училище им. Грекова и ХГФ ПДПУ им. Ушинського, где сейчас преподает дисциплины изобразительного цикла. Магистр изобразительного искусства. Участвует в выставках с 1994 г. Занимается живописью и графикой.
Здоровецкая Оксана родилась в 1964 г. в Одессе. в 1986 г. закончила учебу в ОДХУ им. Грекова. 1987-1993 гг. - учебы в Ленинградском высшем художественно-промышленном училище им. Мухиной по специальности промышленный дизайн. С 1988 года - участница выставок разного уровня. Работает в отрасли станковой графики и живописи.
Игнатьев Виктор родился на Сумщине в 1948 г. Закончил ОДХУ им. Грекова в 1972 г. Работает в области монументального искусства, живописи, графики.
Маслова Татьяна родилась в 1975 г.в Херсоне. Закончила ПДПУ Ушинского в 1997 г. аспирантуру (2001). Преподователь кафедры изобразительного искусства ХГФ ПНПУ им. Ушинского.
Все участники выставкичлены НСХУ, живут в Одессе.

 

 


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Чотиригляд

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