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  • Дата: Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00

Дому Жаботинского присвоят статус памятника истории

Категория: Фоторепортаж


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Дому Жаботинского присвоят статус памятника истории
Дому Жаботинского присвоят статус памятника истории
Дому Жаботинского присвоят статус памятника истории
Дому Жаботинского присвоят статус памятника истории
Дому Жаботинского присвоят статус памятника истории
Дому Жаботинского присвоят статус памятника истории
Дому Жаботинского присвоят статус памятника истории
Дому Жаботинского присвоят статус памятника истории
Дому Жаботинского присвоят статус памятника истории
Дому Жаботинского присвоят статус памятника истории
Дому Жаботинского присвоят статус памятника истории
Дому Жаботинского присвоят статус памятника истории
Дому Жаботинского присвоят статус памятника истории
Дому Жаботинского присвоят статус памятника истории
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Министр связи Израиля Аюб Кара провел работу с украинскими властями, и в результате его усилий дому по улице Еврейской,1 в Одессе, где прошло детство Зеэва Жаботинского – идеолога сионистского движения, создателя Еврейского легиона и организаций "Иргун" и "Бейтар" – будет присвоен статус исторического памятника.

Дом, построенный в 1880 году, находится в опасности: несколько высоток, которые планируется возвести по соседству ( на месте чаеразвесочной фабрики), нанесут этому зданию непоправимый ущерб.

Жители дома обратились к президенту Израиля Реувену Ривлину и его украинскому коллеге Петру Порошенко с посланием, в котором выразили свою обеспокоенность в связи с этими планами.

Аюб Кара посетил дом Жаботинского в сопровождении хабадского раввина Авраама Вольфа, который затем представил его мэру Одессы Геннадию Труханову. Именно в нему израильский министр обратился с просьбой спасти это историческое здание, объяснив неоценимый вклад Жаботинского в создание Государства Израиль.

Кара отметил, что предоставление дому Жаботинского исторического статуса улучшит отношения одесситов и евреев.

 

 

 

 

 

 


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Дому Жаботинского присвоят статус памятника истории

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