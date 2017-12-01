Дому Жаботинского присвоят статус памятника истории

Министр связи Израиля Аюб Кара провел работу с украинскими властями, и в результате его усилий дому по улице Еврейской,1 в Одессе, где прошло детство Зеэва Жаботинского – идеолога сионистского движения, создателя Еврейского легиона и организаций "Иргун" и "Бейтар" – будет присвоен статус исторического памятника.

Дом, построенный в 1880 году, находится в опасности: несколько высоток, которые планируется возвести по соседству ( на месте чаеразвесочной фабрики), нанесут этому зданию непоправимый ущерб.

Жители дома обратились к президенту Израиля Реувену Ривлину и его украинскому коллеге Петру Порошенко с посланием, в котором выразили свою обеспокоенность в связи с этими планами.

Аюб Кара посетил дом Жаботинского в сопровождении хабадского раввина Авраама Вольфа, который затем представил его мэру Одессы Геннадию Труханову. Именно в нему израильский министр обратился с просьбой спасти это историческое здание, объяснив неоценимый вклад Жаботинского в создание Государства Израиль.

Кара отметил, что предоставление дому Жаботинского исторического статуса улучшит отношения одесситов и евреев.