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Дата: Сегодня, 16:30
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Сегодня, 16:30
Хвойный лес в центре Одессы
Категория:
Фоторепортаж
Автор:
Вячеслав Теняков «Слово»
Интересно, сколько деревьев останется на улице 1 января?
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