Устоит ли императрица?

Одесский апелляционный административный суд перенес судебные дебаты относительно сноса памятника Екатерине II и основателям города на следующий год. Разбирательство дела длится еще с 2007-го. Сам монумент установлен в начале ХХ-го века. В настоящее время страсти вокруг монумента императрицы разгорелись с новой силой. Активисты ассоциации казацких содружеств "Сеч" обратились в Верховный суд Украины по поводу отмены постановления Одесского горсовета и реконструкции памятника на Екатерининской площади. Суд определил, что памятник является ценностью государственного значения, потому этот вопрос должно решать Министерство культуры Украины.