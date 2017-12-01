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Сегодня, 18:00

Устоит ли императрица?

Категория: Фоторепортаж


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Устоит ли императрица?
Устоит ли императрица?
Устоит ли императрица?
Устоит ли императрица?
Устоит ли императрица?
Устоит ли императрица?
Устоит ли императрица?
Устоит ли императрица?
Устоит ли императрица?
Устоит ли императрица?
Устоит ли императрица?
Устоит ли императрица?
Устоит ли императрица?
Устоит ли императрица?
Устоит ли императрица?
Устоит ли императрица?
Устоит ли императрица?
Устоит ли императрица?
Устоит ли императрица?
Устоит ли императрица?
Устоит ли императрица?
Устоит ли императрица?
Устоит ли императрица?
Устоит ли императрица?
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Одесский апелляционный административный суд перенес судебные дебаты относительно сноса памятника Екатерине II и основателям города на следующий год. Разбирательство дела длится еще с 2007-го. Сам монумент установлен в начале ХХ-го века. В настоящее время страсти вокруг монумента императрицы разгорелись с новой силой. Активисты ассоциации казацких содружеств "Сеч" обратились в Верховный суд Украины по поводу отмены постановления Одесского горсовета и реконструкции памятника на Екатерининской площади. Суд определил, что памятник является ценностью государственного значения, потому этот вопрос должно решать Министерство культуры Украины.


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Устоит ли императрица?

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