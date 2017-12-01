Ангела - хранителя тебе, Одесса!

Возможно, как-то так в будущем, какой-нибудь одесский поэт начнет свои стихи, посвященные гигантской ажурной скульптуре ангела, сидящего на краю крыши со смартфоном в руках... Это гигантское сооружение под названием «Двери рая», весом в десять тонн было установлено, в преддверии Нового года на крыше одного из корпусов завода «Стальканат», на углу Водопроводной улицы и Третьего водопроводного переулка.

Его автор, одесский скульптор Александр Милов, на своей странице в Facebook открыл несколько секретов своего произведения: «На смартфоне есть сияющая замочная скважина, она отражает двери в рай, который он охраняет. С невидимой для наблюдателя стороны телефона, на горящем экране изображены часы, которые идут в обратном направлении. Их можно будет рассмотреть в отражении очков ангела. Это символ уходящего времени».