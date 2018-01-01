Самый большой сквер Одессы изменит внешность

В мэрии выделили 1,4 миллиона гривен на разработку проектно-сметной документации для приведения в порядок сквера Жанны Лябурб.

Согласно документу, планируется выполнить капитальный ремонт элементов благоустройства территории вдоль сквера им. Жанны Лябурб от улиц Военный спуск, Преображенской, 2, до Софиевской.

Проект разработает фирма "Экстерьер-дизайн.

Напомним:

Жанна Мари Лябурб родилась 8 апреля 1877 года, в департаменте Алье, Франция, в крестьянской семье. В 1896 году в поисках работы приехала в Россию, была учительницей в городе Томашове. С 1903 участвовала в революционном движении.

В 1918 году работала в Центральной федерации иностранных групп при ЦК РКП(б), секретарь Французской коммунистической группы; участвовала в создании клуба «3-й Интернационал», члены которого вели революционную работу среди иностранных солдат и матросов.

В феврале 1919 г. Жанна отправилась в Одессу, которая была в то время занята французскими войсками и Добровольческой армией. Став одной из руководителей «Иностранной коллегии» при Одесском подпольном комитете КП(б)У, вела активную агитацию среди французских солдат и матросов в духе «интернационала и мировой революции».