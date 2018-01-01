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  • Дата: Вчера, 18:30
Вчера, 18:30

Самый большой сквер Одессы изменит внешность

Категория: Фоторепортаж


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Самый большой сквер Одессы изменит внешность
Самый большой сквер Одессы изменит внешность
Самый большой сквер Одессы изменит внешность
Самый большой сквер Одессы изменит внешность
Самый большой сквер Одессы изменит внешность
Самый большой сквер Одессы изменит внешность
Самый большой сквер Одессы изменит внешность
Самый большой сквер Одессы изменит внешность
Самый большой сквер Одессы изменит внешность
Самый большой сквер Одессы изменит внешность
Самый большой сквер Одессы изменит внешность
Самый большой сквер Одессы изменит внешность
Самый большой сквер Одессы изменит внешность
Самый большой сквер Одессы изменит внешность
Самый большой сквер Одессы изменит внешность
Самый большой сквер Одессы изменит внешность
Самый большой сквер Одессы изменит внешность
Самый большой сквер Одессы изменит внешность
Самый большой сквер Одессы изменит внешность
Самый большой сквер Одессы изменит внешность
Самый большой сквер Одессы изменит внешность
Самый большой сквер Одессы изменит внешность
Самый большой сквер Одессы изменит внешность
Самый большой сквер Одессы изменит внешность
Самый большой сквер Одессы изменит внешность
Самый большой сквер Одессы изменит внешность
Самый большой сквер Одессы изменит внешность Самый большой сквер Одессы изменит внешность
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В мэрии выделили 1,4 миллиона гривен на разработку проектно-сметной документации для приведения в порядок сквера Жанны Лябурб.

Согласно документу, планируется выполнить капитальный ремонт элементов благоустройства территории вдоль сквера им. Жанны Лябурб от улиц Военный спуск, Преображенской, 2,  до Софиевской.

Проект разработает фирма "Экстерьер-дизайн.

Напомним:

Жанна Мари Лябурб родилась 8 апреля 1877 года,  в департаменте Алье, Франция, в крестьянской семье. В 1896 году в поисках работы приехала в Россию, была учительницей в городе Томашове. С 1903 участвовала в революционном движении.

В 1918 году работала в Центральной федерации иностранных групп при ЦК РКП(б), секретарь Французской коммунистической группы; участвовала в создании клуба «3-й Интернационал», члены которого вели революционную работу среди иностранных солдат и матросов.

В феврале 1919 г. Жанна отправилась в Одессу, которая была в то время занята французскими войсками и Добровольческой армией. Став одной из руководителей «Иностранной коллегии» при Одесском подпольном комитете КП(б)У, вела активную агитацию среди французских солдат и матросов в духе «интернационала и мировой революции».

 

 


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Самый большой сквер Одессы изменит внешность

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