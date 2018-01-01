В парке Победы реализуется проект светового шоу «Сказочный пруд». Проект победил в конкурсе на платформе «Социально активный гражданин» и предусматривает установку цветной яркой подсветки по периметру всего пруда. Предусмотрено 150 сценариев игры цветов, которые будут меняться под музыку. Световое шоу дополнят светящиеся лилии. Авторы проекта компания «Лінія захисту» уверены, что это сделает дендро-парк более привлекательным для туристов и жителей города. На данный момент установили и включили чуть больше половины огней, но уже можно оценить эффект.