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  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

Частично открыли движение автомобилей по Преображенской

Категория: Фоторепортаж


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Частично открыли движение автомобилей по Преображенской
Частично открыли движение автомобилей по Преображенской
Частично открыли движение автомобилей по Преображенской
Частично открыли движение автомобилей по Преображенской
Частично открыли движение автомобилей по Преображенской
Частично открыли движение автомобилей по Преображенской
Частично открыли движение автомобилей по Преображенской
Частично открыли движение автомобилей по Преображенской
Частично открыли движение автомобилей по Преображенской
Частично открыли движение автомобилей по Преображенской
Частично открыли движение автомобилей по Преображенской
Частично открыли движение автомобилей по Преображенской
Частично открыли движение автомобилей по Преображенской
Частично открыли движение автомобилей по Преображенской
Частично открыли движение автомобилей по Преображенской
Частично открыли движение автомобилей по Преображенской
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Открыто движение автотранспорта по улице Преображенской на участке около Соборной площади.

Реконструкция улицы Преображенской все еще продолжается. Работы ведутся на разных этапах от перекрестка с улицей Софиевской до улицы Пастера.

Ранее открыли для движения автотранспорта маленький участок между улицами Пастера и Садовой. А с 12 января открыто движение между улицами Садовой и Бунина - напротив Соборной площади. Сюда сразу вернулись некоторые автобусные маршруты - например, 175, 185, 203, 121, 242, 146 и другие, которые ранее шли по Преображенской от улиц Пастера и Садовой до улицы Бунина.

Таким образом, вся проезжая часть и трамвайные пути от Пастера до Тираспольской площади готовы. Однако, здесь еще нет контактной сети трамвая и приспособлений для отделения трамвайных путей от автомобильного движения - бордюров, бетонных полусфер, металлических столбиков или труб.


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Частично открыли движение автомобилей по Преображенской

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