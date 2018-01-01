Частично открыли движение автомобилей по Преображенской

Открыто движение автотранспорта по улице Преображенской на участке около Соборной площади.

Реконструкция улицы Преображенской все еще продолжается. Работы ведутся на разных этапах от перекрестка с улицей Софиевской до улицы Пастера.

Ранее открыли для движения автотранспорта маленький участок между улицами Пастера и Садовой. А с 12 января открыто движение между улицами Садовой и Бунина - напротив Соборной площади. Сюда сразу вернулись некоторые автобусные маршруты - например, 175, 185, 203, 121, 242, 146 и другие, которые ранее шли по Преображенской от улиц Пастера и Садовой до улицы Бунина.

Таким образом, вся проезжая часть и трамвайные пути от Пастера до Тираспольской площади готовы. Однако, здесь еще нет контактной сети трамвая и приспособлений для отделения трамвайных путей от автомобильного движения - бордюров, бетонных полусфер, металлических столбиков или труб.