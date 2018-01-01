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  • Дата: Сегодня, 15:40
Сегодня, 15:40

Антимеховой марш

Категория: Фоторепортаж


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Антимеховой марш
Антимеховой марш
Антимеховой марш
Антимеховой марш
Антимеховой марш
Антимеховой марш
Антимеховой марш
Антимеховой марш
Антимеховой марш
Антимеховой марш
Антимеховой марш
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20 января в Одессе прошла акция противников использования натурального меха в одежде, организованная Центром защиты прав животных «Вита». «Антимеховой марш» начался с пикетирования магазина «Мягкое золото» на Садовой,11.                                   

Целью пикетирования и марша является донесения до широких масс осознания того, что натуральный мех животных в одежде и аксессуарах, не более чем дань моде. Нынешние синтетические материалы сохраняют тепло в зимней одежде даже лучше. Также, по словам организаторов, все больше дизайнеров во всем мире и Украине в частности отказываются от использования натуральных мехов. Их также поддерживают и многие звезды шоу-бизнеса, открыто заявляющие о поддержке антимехового движения.


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Антимеховой марш

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