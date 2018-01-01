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  • Дата: Сегодня, 20:20
Сегодня, 20:20

Автовокзал «Одесса» – лучший!

Категория: Фоторепортаж


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Автовокзал «Одесса» – лучший!
Автовокзал «Одесса» – лучший!
Автовокзал «Одесса» – лучший!
Автовокзал «Одесса» – лучший!
Автовокзал «Одесса» – лучший!
Автовокзал «Одесса» – лучший!
Автовокзал «Одесса» – лучший!
Автовокзал «Одесса» – лучший!
Автовокзал «Одесса» – лучший!
Автовокзал «Одесса» – лучший!
Автовокзал «Одесса» – лучший!
Автовокзал «Одесса» – лучший!
Автовокзал «Одесса» – лучший!
Автовокзал «Одесса» – лучший!
Автовокзал «Одесса» – лучший!
Автовокзал «Одесса» – лучший!
Автовокзал «Одесса» – лучший!
Автовокзал «Одесса» – лучший!
Автовокзал «Одесса» – лучший!
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Международный автовокзал «Одесса» признали лучшим транспортным предприятием и присвоили ему статус-звание «Выбор Украины 2017 года».

Данную награду автовокзал получил за весомый вклад в развитие страны, как лидирующее предприятие в сфере предоставления пассажирских перевозок с международными стандартами сервиса.

Доверие пассажиров Международный автовокзал «Одесса» заслужил, неуклонно выполняя все международные нормы по обслуживанию клиентов, предоставляя лучший набор сервисов всем пассажирам и стремительно развиваясь на украинском рынке автостанционного бизнеса.


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Автовокзал «Одесса» – лучший!

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