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  • Просмотров: 166
  • Дата: Вчера, 21:00
Вчера, 21:00

Капремонт на Ришельевской

Категория: Фоторепортаж


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Капремонт на Ришельевской
Капремонт на Ришельевской
Капремонт на Ришельевской
Капремонт на Ришельевской
Капремонт на Ришельевской
Капремонт на Ришельевской
Капремонт на Ришельевской
Капремонт на Ришельевской
Капремонт на Ришельевской
Капремонт на Ришельевской
Капремонт на Ришельевской
Капремонт на Ришельевской
Капремонт на Ришельевской
Капремонт на Ришельевской
Капремонт на Ришельевской
Капремонт на Ришельевской
Капремонт на Ришельевской
Капремонт на Ришельевской
Капремонт на Ришельевской
Капремонт на Ришельевской
Капремонт на Ришельевской
Капремонт на Ришельевской
Капремонт на Ришельевской
Капремонт на Ришельевской
Капремонт на Ришельевской
Капремонт на Ришельевской
Капремонт на Ришельевской
Капремонт на Ришельевской
Капремонт на Ришельевской
Капремонт на Ришельевской
Капремонт на Ришельевской
Капремонт на Ришельевской
Капремонт на Ришельевской
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В ходе ремонта будут полностью обновлены кабельные сети освещения. Для этого в тротуарах прокладывают траншеи, в которые закладывается новая кабельная канализация. Затем устанавливают новые опоры освещения и контактной сети. Следующий этап капитального ремонта - обустройство новых тротуаров с тактильной плиткой, пандусами, заездами и парковочными карманами, установкой антипарковочных столбиков и металлических перил.

Ремонт проводится в направлении от ул. Успенской в сторону ул. Ланжероновской. На сегодняшний день работы уже проводятся на пересечении с ул. Дерибасовской. На участке между улицами Успенской и Троицкой ведется укладка новой тротуарной плитки и асфальтировка парковочных карманов.


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Капремонт на Ришельевской

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