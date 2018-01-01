Капремонт на Ришельевской

В ходе ремонта будут полностью обновлены кабельные сети освещения. Для этого в тротуарах прокладывают траншеи, в которые закладывается новая кабельная канализация. Затем устанавливают новые опоры освещения и контактной сети. Следующий этап капитального ремонта - обустройство новых тротуаров с тактильной плиткой, пандусами, заездами и парковочными карманами, установкой антипарковочных столбиков и металлических перил.

Ремонт проводится в направлении от ул. Успенской в сторону ул. Ланжероновской. На сегодняшний день работы уже проводятся на пересечении с ул. Дерибасовской. На участке между улицами Успенской и Троицкой ведется укладка новой тротуарной плитки и асфальтировка парковочных карманов.