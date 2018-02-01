В подземных переходах у одесского вокзала устанавливают спецподъёмники

В рамках реализация проекта-победителя общественного бюджета-2017 «Доступные и безопасные подземные переходы на железнодорожном вокзале», в подземных переходах возле вокзала устанавливают 8 подъемников для маломобильных групп населения, в том числе людей с инвалидностью.

Цель проекта — сделать подземные переходы вокруг железнодорожного вокзала соответствующими нормам действующего законодательства в части свободного доступа к объектам общественного и социального назначения, транспортной инфраструктуры, дорожного сервиса и тем самым предоставить возможность одесситам и гостям города, относящимся к маломобильным группам (беременные женщины, пожилые люди, травмированные люди, мамы с детскими колясками, люди с инвалидностью), реализовать свое право на свободное передвижение.

В конце 2017 года фирмой-исполнителем ООО «УНІКАР-Авто» были начаты работы по установке платформ-подъемников в подземных переходах, расположенных в районе железнодорожного вокзала. Уже установлены 4 подъемных механизма, ведутся работы по установке пятого. Всего планируется установить 8 таких подъемников.

Все работы планируется завершить до конца февраля.