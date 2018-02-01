Мы - живой товар

Лабрадор Тимка: Нас сегодня в очередной раз отвезли на Староконку. Это такое место, где люди продают нас, братьев их меньших.

Опять не продались, вернее нас опять не купили.

Подходил один, не понравилось пятно у моего левого уха. Урод, себя - то в зеркале видел? Напротив, через дорогу, купили петуха (тоже мне, брат меньший). Ему еще хуже, его могут на бульон...

Хозяин мой - чмо еще то! С рождения меня сюда возит. Видеть не могу!

Заканчивается суббота. Завтра снова сюда.

Ох, как хочется в ХОРОШИЕ РУКИ!