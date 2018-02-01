Пикет у Генконсуства Республики Польша

Сегодня днем несколько десятков неизвестных, преимущественно под флагами ВО «Свобода», Конгресс украинских националистов и «Правый сектор» пикетировали Генконсульство Республики Польша в Одессе.

Пикетчиков возмутил новый законопроект польского Сейма, согласно которому, украинская национально-освободительная борьба в первой половине ХХ века признается антипольской и на законодательном уровне будет преследоваться [имеются в виду «поправки к закону о польском Институте национальной памяти, которые устанавливают уголовную ответственность за отрицание участия украинских националистов и членов украинских организаций, сотрудничавших с германским Третьим рейхом, в преступлениях против поляков в 1925–1950 годах»]

Выступая перед собравшимися, руководитель областной организации ВО «Свобода», экс-нардеп Павел Кириленко отметил, что Украина не сделала ничего, чтобы добиться диалога с поляками и обойти острые углы, которые существовали между нашими народами в истории. Однако и Польша принятием таких законов делает все, чтобы в итоге проиграли обе наши страны, поскольку в создавшихся условиях создать Балто-Черноморский геополитический союз «от можа до можа» будет сложнее.

Пикетчики передали консулу свои требования.