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  • Просмотров: 123
  • Дата: Вчера, 23:23
Вчера, 23:23

Пикет у Генконсуства Республики Польша

Категория: Фоторепортаж


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Пикет у Генконсуства Республики Польша
Пикет у Генконсуства Республики Польша
Пикет у Генконсуства Республики Польша
Пикет у Генконсуства Республики Польша
Пикет у Генконсуства Республики Польша
Пикет у Генконсуства Республики Польша
Пикет у Генконсуства Республики Польша
Пикет у Генконсуства Республики Польша
Пикет у Генконсуства Республики Польша
Пикет у Генконсуства Республики Польша
Пикет у Генконсуства Республики Польша
Пикет у Генконсуства Республики Польша
Пикет у Генконсуства Республики Польша
Пикет у Генконсуства Республики Польша
Пикет у Генконсуства Республики Польша
Пикет у Генконсуства Республики Польша
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Сегодня днем несколько десятков неизвестных, преимущественно под флагами ВО «Свобода», Конгресс украинских националистов и «Правый сектор» пикетировали Генконсульство Республики Польша в Одессе.

Пикетчиков возмутил новый законопроект польского Сейма, согласно которому, украинская национально-освободительная борьба в первой половине ХХ века признается антипольской и на законодательном уровне будет преследоваться [имеются в виду «поправки к закону о польском Институте национальной памяти, которые устанавливают уголовную ответственность за отрицание участия украинских националистов и членов украинских организаций, сотрудничавших с германским Третьим рейхом, в преступлениях против поляков в 1925–1950 годах»]

Выступая перед собравшимися, руководитель областной организации ВО «Свобода», экс-нардеп Павел Кириленко отметил, что Украина не сделала ничего, чтобы добиться диалога с поляками и обойти острые углы, которые существовали между нашими народами в истории. Однако и Польша принятием таких законов делает все, чтобы в итоге проиграли обе наши страны, поскольку в создавшихся условиях создать Балто-Черноморский геополитический союз «от можа до можа» будет сложнее.

Пикетчики передали консулу свои требования.

 


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Пикет у Генконсуства Республики Польша

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