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  • Дата: Вчера, 13:00
Вчера, 13:00

«Чайный квартал» огораживают под застройку

Категория: Фоторепортаж


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«Чайный квартал» огораживают под застройку
«Чайный квартал» огораживают под застройку
«Чайный квартал» огораживают под застройку
«Чайный квартал» огораживают под застройку
«Чайный квартал» огораживают под застройку
«Чайный квартал» огораживают под застройку
«Чайный квартал» огораживают под застройку
«Чайный квартал» огораживают под застройку
«Чайный квартал» огораживают под застройку
«Чайный квартал» огораживают под застройку
«Чайный квартал» огораживают под застройку
«Чайный квартал» огораживают под застройку
«Чайный квартал» огораживают под застройку
«Чайный квартал» огораживают под застройку
«Чайный квартал» огораживают под застройку
«Чайный квартал» огораживают под застройку
«Чайный квартал» огораживают под застройку
«Чайный квартал» огораживают под застройку
«Чайный квартал» огораживают под застройку
«Чайный квартал» огораживают под застройку
«Чайный квартал» огораживают под застройку
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Заметим, что еще в 2015 году компания «Диа-Лекс» купила большую часть зданий в указанном квартале, которые принадлежали бывшей чайной фабрике. Сейчас планируется на месте корпусов возвести семь зданий высотой в 6-9 этажей.

В 2017 году из указанных зданий пришлось переехать во Дворец студентов «Театру на Чайной», а также компьютерной академии «Шаг».

Теперь же здания начали обносить строительным забором.

Стоит заметить, что жители остальных домов в «Чайном квартале» беспокоятся касательно того, как строительство новых высоких зданий может сказаться на других строениях, являющихся памятниками архитектуры. Так, одесситы уже обращались и в областную прокуратуру, и лично к президенту Украины Петру Порошенко.


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«Чайный квартал» огораживают под застройку

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