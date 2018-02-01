«Чайный квартал» огораживают под застройку

Заметим, что еще в 2015 году компания «Диа-Лекс» купила большую часть зданий в указанном квартале, которые принадлежали бывшей чайной фабрике. Сейчас планируется на месте корпусов возвести семь зданий высотой в 6-9 этажей.

В 2017 году из указанных зданий пришлось переехать во Дворец студентов «Театру на Чайной», а также компьютерной академии «Шаг».

Теперь же здания начали обносить строительным забором.

Стоит заметить, что жители остальных домов в «Чайном квартале» беспокоятся касательно того, как строительство новых высоких зданий может сказаться на других строениях, являющихся памятниками архитектуры. Так, одесситы уже обращались и в областную прокуратуру, и лично к президенту Украины Петру Порошенко.