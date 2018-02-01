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  • Просмотров: 140
  • Дата: Вчера, 16:20
Вчера, 16:20

Турнир памяти Шамиля Гареева

Категория: Фоторепортаж


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Турнир памяти Шамиля Гареева
Турнир памяти Шамиля Гареева
Турнир памяти Шамиля Гареева
Турнир памяти Шамиля Гареева
Турнир памяти Шамиля Гареева
Турнир памяти Шамиля Гареева
Турнир памяти Шамиля Гареева
Турнир памяти Шамиля Гареева
Турнир памяти Шамиля Гареева
Турнир памяти Шамиля Гареева
Турнир памяти Шамиля Гареева
Турнир памяти Шамиля Гареева
Турнир памяти Шамиля Гареева
Турнир памяти Шамиля Гареева
Турнир памяти Шамиля Гареева
Турнир памяти Шамиля Гареева
Турнир памяти Шамиля Гареева
Турнир памяти Шамиля Гареева
Турнир памяти Шамиля Гареева
Турнир памяти Шамиля Гареева
Турнир памяти Шамиля Гареева
Турнир памяти Шамиля Гареева
Турнир памяти Шамиля Гареева
Турнир памяти Шамиля Гареева
Турнир памяти Шамиля Гареева
Турнир памяти Шамиля Гареева
Турнир памяти Шамиля Гареева
Турнир памяти Шамиля Гареева
Турнир памяти Шамиля Гареева
Турнир памяти Шамиля Гареева
Турнир памяти Шамиля Гареева
Турнир памяти Шамиля Гареева
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В Одессе в спорткомплексе Динамо, стартовал турнир по волейболу памяти командира Одесской авиационной эскадрильи, большого фаната спорта Шамиля Гареева. Полковник с 1990-го года командовал Одесской авиаэскадрильей, которая стала одним из лучших дееспособных пограничных подразделений. Кроме того, волейбольная команда под руководством Шамиля Хасановича неоднократно занимала призовые места на разнообразных соревнованиях. Так, после трагической гибели командира, было принято решение организовать турнир в его честь.

Соревнования по волейболу проводятся не случайно. Те, кто был знаком с Шамилем Гареевым рассказывают, что он был не только профессионалом своего дела, но и большим фанатом спорта. Под руководством Шамиля Хасановича волейбольная команда эскадрильи занимала призовые места на республиканском уровне.


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Турнир памяти Шамиля Гареева

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