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  • Просмотров: 184
  • Дата: Вчера, 15:43
Вчера, 15:43

Одесситы отпраздновали третий Новый год. На сей раз китайский

Категория: Фоторепортаж


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Одесситы отпраздновали третий Новый год. На сей раз китайский
Одесситы отпраздновали третий Новый год. На сей раз китайский
Одесситы отпраздновали третий Новый год. На сей раз китайский
Одесситы отпраздновали третий Новый год. На сей раз китайский
Одесситы отпраздновали третий Новый год. На сей раз китайский
Одесситы отпраздновали третий Новый год. На сей раз китайский
Одесситы отпраздновали третий Новый год. На сей раз китайский
Одесситы отпраздновали третий Новый год. На сей раз китайский
Одесситы отпраздновали третий Новый год. На сей раз китайский
Одесситы отпраздновали третий Новый год. На сей раз китайский
Одесситы отпраздновали третий Новый год. На сей раз китайский
Одесситы отпраздновали третий Новый год. На сей раз китайский
Одесситы отпраздновали третий Новый год. На сей раз китайский
Одесситы отпраздновали третий Новый год. На сей раз китайский
Одесситы отпраздновали третий Новый год. На сей раз китайский
Одесситы отпраздновали третий Новый год. На сей раз китайский
Одесситы отпраздновали третий Новый год. На сей раз китайский
Одесситы отпраздновали третий Новый год. На сей раз китайский
Одесситы отпраздновали третий Новый год. На сей раз китайский
Одесситы отпраздновали третий Новый год. На сей раз китайский
Одесситы отпраздновали третий Новый год. На сей раз китайский
Одесситы отпраздновали третий Новый год. На сей раз китайский
Одесситы отпраздновали третий Новый год. На сей раз китайский
Одесситы отпраздновали третий Новый год. На сей раз китайский
Одесситы отпраздновали третий Новый год. На сей раз китайский
Одесситы отпраздновали третий Новый год. На сей раз китайский
Одесситы отпраздновали третий Новый год. На сей раз китайский
Одесситы отпраздновали третий Новый год. На сей раз китайский
Одесситы отпраздновали третий Новый год. На сей раз китайский
Одесситы отпраздновали третий Новый год. На сей раз китайский
Одесситы отпраздновали третий Новый год. На сей раз китайский
Одесситы отпраздновали третий Новый год. На сей раз китайский
Одесситы отпраздновали третий Новый год. На сей раз китайский
Одесситы отпраздновали третий Новый год. На сей раз китайский
Одесситы отпраздновали третий Новый год. На сей раз китайский
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В зоопарке для детей подготовили яркую развлекательную программу: провели викторину, мастер-класс по написанию иероглифов и показали приёмы ушу.

Вместе с маленькими одесситами Новый год отпраздновала и консул Китайской Народной Республики, которая прибыла на торжество в составе небольшой делегации. Кроме того, всех посетителей угощали традиционными блюдами китайской кухни: сладкими пельменями, рисовыми чипсами и сладостями.

Главным украшением мероприятия стал китайский дракон, который развлекал гостей. А после шоу сотрудники зоопарка устроили показательное кормление животных.


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Одесситы отпраздновали третий Новый год. На сей раз китайский

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