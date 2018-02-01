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  • Просмотров: 105
  • Дата: Вчера, 19:12
Вчера, 19:12

Протестное воскресенье

Категория: Фоторепортаж


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Протестное воскресенье
Протестное воскресенье
Протестное воскресенье
Протестное воскресенье
Протестное воскресенье
Протестное воскресенье
Протестное воскресенье
Протестное воскресенье
Протестное воскресенье
Протестное воскресенье
Протестное воскресенье
Протестное воскресенье
Протестное воскресенье
Протестное воскресенье
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Таким выдалось воскресенье 11 февраля в Одессе. Одна из акций протеста прошла в Летнем театре Горсада, где около сотни одесситов собрались для того, чтобы выразить свое несогласие с городскими властями, которые позволили перевозчикам поднять стоимость проезда в маршрутках до 7 гривен.

Вторая акция протеста прошла под Одесским цирком, и носила общегуманитарный характер. Активисты уже второй раз проводили акцию протеста против того, чтобы дрессированные дикие звери использовались в цирковых представлениях. Протестующие особо подчеркнули, что они не выступают против цирка в целом, и всячески поддерживают то, чтобы цирк оставался местом, где актеры цирка могут демонстрировать свои выдающиеся способности и умения. Однако они категорически против того, чтобы диких зверей, вырванных из природной среды обитания, силой заставляли делать то, что совершенно противно их естеству.


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Протестное воскресенье

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