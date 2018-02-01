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  • Дата: Вчера, 16:37
Вчера, 16:37

Мост через Военную балку

Категория: Фоторепортаж


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Мост через Военную балку
Мост через Военную балку
Мост через Военную балку
Мост через Военную балку
Мост через Военную балку
Мост через Военную балку
Мост через Военную балку
Мост через Военную балку
Мост через Военную балку
Мост через Военную балку
Мост через Военную балку
Мост через Военную балку
Мост через Военную балку
Мост через Военную балку
Мост через Военную балку
Мост через Военную балку
Мост через Военную балку
Мост через Военную балку
Мост через Военную балку
Мост через Военную балку
Мост через Военную балку
Мост через Военную балку
Мост через Военную балку
Мост через Военную балку
Мост через Военную балку
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В начале XIX века, когда Одесса только начинала застраиваться, центр города пересекали две глубокие балки, которые и сейчас хорошо видны. Называются балки Карантинная и Военная. Естественно, местность, пресеченная оврагами, да еще в самом центре города, едва ли могла быть удобной для нормального перемещения горожан, а тем более – для передвижения конных экипажей.

С учетом того, что в южной части Одессы находилось большинство административных учреждений города, а позже был возведен дворец губернатора Новороссийского края Михаила Семеновича Воронцова, необходимость в постройке моста через Военную балку стала очевидной.

И такой мост был построен. В «Новороссийском календаре» за 1835 год записано: «1834. Построен на 3-х каменных арках мост через Военную балку, называемый Сабанеевским». Это был второй каменный мост в Одессе. По предложению графа Воронцова мост назвали Сабанеевым – в честь известного участника суворовских походов, одного из первых библиофилов Одессы генерала И.В.Сабанеева.

Мост строили долго и с очень большими трудностями, а виной всему − сложные ландшафтные условия и оползневая опасность склонов Военной балки.

Изначально Сабанеев мост открыли в 1831 году, но из-за подвижности склонов Военной балки в основании моста стали появляться трещины. Исправлением ситуации занимались военный инженер А.Н.Казаринов и архитектор Г.И.Торичелли. Пять лет проводились работы по укреплению и реконструкции моста, а окончанием работ принято считать 1836 год.

В советское время мост дважды переименовывали — сначала он носил имя Карла Маркса, а затем получил название Северный. Оба названия не прижились — и мосту снова вернули его историческое название.


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Мост через Военную балку

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