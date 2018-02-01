В начале XIX века, когда Одесса только начинала застраиваться, центр города пересекали две глубокие балки, которые и сейчас хорошо видны. Называются балки Карантинная и Военная. Естественно, местность, пресеченная оврагами, да еще в самом центре города, едва ли могла быть удобной для нормального перемещения горожан, а тем более – для передвижения конных экипажей.

С учетом того, что в южной части Одессы находилось большинство административных учреждений города, а позже был возведен дворец губернатора Новороссийского края Михаила Семеновича Воронцова, необходимость в постройке моста через Военную балку стала очевидной.

И такой мост был построен. В «Новороссийском календаре» за 1835 год записано: «1834. Построен на 3-х каменных арках мост через Военную балку, называемый Сабанеевским». Это был второй каменный мост в Одессе. По предложению графа Воронцова мост назвали Сабанеевым – в честь известного участника суворовских походов, одного из первых библиофилов Одессы генерала И.В.Сабанеева.

Мост строили долго и с очень большими трудностями, а виной всему − сложные ландшафтные условия и оползневая опасность склонов Военной балки.

Изначально Сабанеев мост открыли в 1831 году, но из-за подвижности склонов Военной балки в основании моста стали появляться трещины. Исправлением ситуации занимались военный инженер А.Н.Казаринов и архитектор Г.И.Торичелли. Пять лет проводились работы по укреплению и реконструкции моста, а окончанием работ принято считать 1836 год.

В советское время мост дважды переименовывали — сначала он носил имя Карла Маркса, а затем получил название Северный. Оба названия не прижились — и мосту снова вернули его историческое название.