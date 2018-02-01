Цветы от Галины

Галина Кравченко родилась в 1958 году в Одессе. В 1977 году закончила Одесское государственное художественное училище им. М.Б. Грекова. В 1990 году закончила Украинский полиграфический институт им. И. Федорова во Львове. Работает в технике акварели, живописи, монументальной живописи, пастели, книжной графики, и политического плакату. Любимый жанр – натюрморт. С 1979 года постоянно принимает участие в областных, республиканских, всесоюзных выставках, а с 1986 года – в международных.

Выставка работает в Областном центре украинской культуры.