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  • Просмотров: 122
  • Дата: Вчера, 18:21
Вчера, 18:21

Цветы от Галины

Категория: Фоторепортаж


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Цветы от Галины
Цветы от Галины
Цветы от Галины
Цветы от Галины
Цветы от Галины
Цветы от Галины
Цветы от Галины
Цветы от Галины
Цветы от Галины
Цветы от Галины
Цветы от Галины
Цветы от Галины
Цветы от Галины
Цветы от Галины
Цветы от Галины
Цветы от Галины
Цветы от Галины
Цветы от Галины
Цветы от Галины
Цветы от Галины
Цветы от Галины
Цветы от Галины
Цветы от Галины
Цветы от Галины
Цветы от Галины
Цветы от Галины
Цветы от Галины
Цветы от Галины
Цветы от Галины
Цветы от Галины
Цветы от Галины
Цветы от Галины
Цветы от Галины
Цветы от Галины
Цветы от Галины
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Галина Кравченко родилась в 1958 году в Одессе. В 1977 году закончила Одесское государственное художественное училище им. М.Б. Грекова. В 1990 году закончила Украинский полиграфический институт им. И. Федорова во Львове. Работает в технике акварели, живописи, монументальной живописи, пастели, книжной графики, и политического плакату. Любимый жанр – натюрморт. С 1979 года постоянно принимает участие в областных, республиканских, всесоюзных выставках, а с 1986 года – в международных.

Выставка работает в Областном центре украинской культуры.


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Цветы от Галины

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