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  • Просмотров: 184
  • Дата: Вчера, 16:10
Вчера, 16:10

Художник Сергей Вук

Категория: Фоторепортаж


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Художник Сергей Вук
Художник Сергей Вук
Художник Сергей Вук
Художник Сергей Вук
Художник Сергей Вук
Художник Сергей Вук
Художник Сергей Вук
Художник Сергей Вук
Художник Сергей Вук
Художник Сергей Вук
Художник Сергей Вук
Художник Сергей Вук
Художник Сергей Вук
Художник Сергей Вук
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Сергей Вук — одесский художник-оформитель, автор известной кружевной скамейки на бульваре Жванецкого, которую он подарил Одессе несколько лет назад, вместе с другими творческими одесситами создал на территории бывшего Одесского мясокомбината творческий центр, именуемый Арткомбинат.

Здесь царит настоящий творческий процесс — создается живопись, изделия прикладного искусства. Творения из эмали, мозаики, различные коллажи, художественная обработка пластика — вот далеко не весь перечень тех удивительных творений, к которым можно прикоснуться, любоваться, а порой и поражаться творческой фантазии одесских молодых мастеров, помноженной на трудолюбие и поиск чего-то нового, необыкновенного.

Сам Сергей Вук — автор многих изделий из металла, дерева. Каждая его работа неповторима, имеет свое «лицо», и, знакомясь с ними, остается только удивляться, насколько все они разноплановы. Это и изделия из металла, дерева, и многих других материалов, порой из «подручных», которые уже, казалось бы, отслужили свой век.


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Художник Сергей Вук

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