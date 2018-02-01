Художник Сергей Вук

Сергей Вук — одесский художник-оформитель, автор известной кружевной скамейки на бульваре Жванецкого, которую он подарил Одессе несколько лет назад, вместе с другими творческими одесситами создал на территории бывшего Одесского мясокомбината творческий центр, именуемый Арткомбинат.

Здесь царит настоящий творческий процесс — создается живопись, изделия прикладного искусства. Творения из эмали, мозаики, различные коллажи, художественная обработка пластика — вот далеко не весь перечень тех удивительных творений, к которым можно прикоснуться, любоваться, а порой и поражаться творческой фантазии одесских молодых мастеров, помноженной на трудолюбие и поиск чего-то нового, необыкновенного.

Сам Сергей Вук — автор многих изделий из металла, дерева. Каждая его работа неповторима, имеет свое «лицо», и, знакомясь с ними, остается только удивляться, насколько все они разноплановы. Это и изделия из металла, дерева, и многих других материалов, порой из «подручных», которые уже, казалось бы, отслужили свой век.