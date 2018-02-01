Каково жить на Пересыпи?

Жить среди бывших заводов и фабрик, в бывшем промышленном районе.

Сегодня этот микрорайон постепенно приходит в запустение, а некоторые старые жилые дома стоят с заколоченными окнами.

Пересыпь чем-то похожа на район Молдаванки — те же небольшие продуктовые магазинчики и старые дворики, в которых кроме постиранного белья на веревках, можно найти практически любые бытовые предметы, необходимые для жизни.

Идя вдоль улицы Черноморского Казачества, начинаешь понимать, что время здесь практически застыло. Даже некоторые автобусные и трамвайные остановки здесь стоят еще со времен раннего СССР.