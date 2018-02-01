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  • Просмотров: 714
  • Дата: Вчера, 19:00
Вчера, 19:00

Каково жить на Пересыпи?

Категория: Фоторепортаж


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Каково жить на Пересыпи?
Каково жить на Пересыпи?
Каково жить на Пересыпи?
Каково жить на Пересыпи?
Каково жить на Пересыпи?
Каково жить на Пересыпи?
Каково жить на Пересыпи?
Каково жить на Пересыпи?
Каково жить на Пересыпи?
Каково жить на Пересыпи?
Каково жить на Пересыпи?
Каково жить на Пересыпи?
Каково жить на Пересыпи?
Каково жить на Пересыпи?
Каково жить на Пересыпи?
Каково жить на Пересыпи?
Каково жить на Пересыпи?
Каково жить на Пересыпи?
Каково жить на Пересыпи?
Каково жить на Пересыпи?
Каково жить на Пересыпи?
Каково жить на Пересыпи?
Каково жить на Пересыпи?
Каково жить на Пересыпи?
Каково жить на Пересыпи?
Каково жить на Пересыпи?
Каково жить на Пересыпи?
Каково жить на Пересыпи?
Каково жить на Пересыпи?
Каково жить на Пересыпи?
Каково жить на Пересыпи?
Каково жить на Пересыпи?
Каково жить на Пересыпи?
Каково жить на Пересыпи?
Каково жить на Пересыпи?
Каково жить на Пересыпи?
Каково жить на Пересыпи?
Каково жить на Пересыпи?
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Жить среди бывших заводов и фабрик, в бывшем промышленном районе.

Сегодня этот микрорайон постепенно приходит в запустение, а некоторые старые жилые дома стоят с заколоченными окнами.

Пересыпь чем-то похожа на район Молдаванки — те же небольшие продуктовые магазинчики и старые дворики, в которых кроме постиранного белья на веревках, можно найти практически любые бытовые предметы, необходимые для жизни.

Идя вдоль улицы Черноморского Казачества, начинаешь понимать, что время здесь практически застыло. Даже некоторые автобусные и трамвайные остановки здесь стоят еще со времен раннего СССР.


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Каково жить на Пересыпи?

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