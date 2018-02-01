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  • Просмотров: 273
  • Дата: Вчера, 16:30
Вчера, 16:30

В Одессе прошел «Марш за импичмент»

Категория: Фоторепортаж


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В Одессе прошел «Марш за импичмент»
В Одессе прошел «Марш за импичмент»
В Одессе прошел «Марш за импичмент»
В Одессе прошел «Марш за импичмент»
В Одессе прошел «Марш за импичмент»
В Одессе прошел «Марш за импичмент»
В Одессе прошел «Марш за импичмент»
В Одессе прошел «Марш за импичмент»
В Одессе прошел «Марш за импичмент»
В Одессе прошел «Марш за импичмент»
В Одессе прошел «Марш за импичмент»
В Одессе прошел «Марш за импичмент»
В Одессе прошел «Марш за импичмент»
В Одессе прошел «Марш за импичмент»
В Одессе прошел «Марш за импичмент»
В Одессе прошел «Марш за импичмент»
В Одессе прошел «Марш за импичмент»
В Одессе прошел «Марш за импичмент»
В Одессе прошел «Марш за импичмент»
В Одессе прошел «Марш за импичмент»
В Одессе прошел «Марш за импичмент»
В Одессе прошел «Марш за импичмент»
В Одессе прошел «Марш за импичмент»
В Одессе прошел «Марш за импичмент»
В Одессе прошел «Марш за импичмент»
В Одессе прошел «Марш за импичмент»
В Одессе прошел «Марш за импичмент»
В Одессе прошел «Марш за импичмент»
В Одессе прошел «Марш за импичмент»
В Одессе прошел «Марш за импичмент»
В Одессе прошел «Марш за импичмент»
В Одессе прошел «Марш за импичмент»
В Одессе прошел «Марш за импичмент»
В Одессе прошел «Марш за импичмент»
В Одессе прошел «Марш за импичмент»
В Одессе прошел «Марш за импичмент»
В Одессе прошел «Марш за импичмент»
В Одессе прошел «Марш за импичмент»
В Одессе прошел «Марш за импичмент»
В Одессе прошел «Марш за импичмент»
В Одессе прошел «Марш за импичмент»
В Одессе прошел «Марш за импичмент»

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У памятника Дюку одесситы провели митинг и отправились на автопробег через весь город.

На митинг вышли одесситы, представители самых разных общественных организаций и политических сил. Организатор акции – «Рух новых сил» Михаила Саакашвили.

После митинга участники акции проехали автопробегом со знаменами из центра города на Таирова, а затем на поселок Котовского.

Участники акции требуют отставки президента, отстранения от власти олигархата и прихода во власть представителей среднего класса.


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В Одессе прошел «Марш за импичмент»

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