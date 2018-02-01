Старобазарный сквер станет больше на 14 соток. Ранее эта земля была отведена цветочному павильону «Орхидея».

Такое решение согласовала земельная комиссия.

Как рассказал глава комиссии Олег Брындак, с 25 соток площадь, отведенная фирме, сократится до 11.

Таким образом, за частником останется только зона под торговыми площадями и парковкой, а все подходы и общественные зоны вернутся в состав сквера.

Фирма сама вышла с такой инициативой, видимо, из-за размера арендной платы.