Автор: Вячеслав Теняков «Слово»
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Старобазарный сквер станет больше на 14 соток. Ранее эта земля была отведена цветочному павильону «Орхидея».
Такое решение согласовала земельная комиссия.
Как рассказал глава комиссии Олег Брындак, с 25 соток площадь, отведенная фирме, сократится до 11.
Таким образом, за частником останется только зона под торговыми площадями и парковкой, а все подходы и общественные зоны вернутся в состав сквера.
Фирма сама вышла с такой инициативой, видимо, из-за размера арендной платы.