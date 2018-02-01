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  • Просмотров: 368
  • Дата: Вчера, 17:48
Вчера, 17:48

Старобазарный сквер станет больше

Категория: Фоторепортаж


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Старобазарный сквер станет больше
Старобазарный сквер станет больше
Старобазарный сквер станет больше
Старобазарный сквер станет больше
Старобазарный сквер станет больше
Старобазарный сквер станет больше
Старобазарный сквер станет больше
Старобазарный сквер станет больше
Старобазарный сквер станет больше
Старобазарный сквер станет больше
Старобазарный сквер станет больше
Старобазарный сквер станет больше
Старобазарный сквер станет больше
Старобазарный сквер станет больше
Старобазарный сквер станет больше
Старобазарный сквер станет больше
Старобазарный сквер станет больше
Старобазарный сквер станет больше
Старобазарный сквер станет больше
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Старобазарный сквер станет больше на 14 соток. Ранее эта земля была отведена цветочному павильону «Орхидея».

Такое решение согласовала земельная комиссия.

Как рассказал глава комиссии Олег Брындак, с 25 соток площадь, отведенная фирме, сократится до 11.

Таким образом, за частником останется только зона под торговыми площадями и парковкой, а все подходы и общественные зоны вернутся в состав сквера.

Фирма сама вышла с такой инициативой, видимо, из-за размера арендной платы.


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Старобазарный сквер станет больше

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