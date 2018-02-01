21 февраля в Одесском русском драматическом театре состоится премьера нового спектакля в жанре трагикомической ностальгии под названием «Мещанская, 24». Автор пьесы одессит Леонид Заславский, запечатлевший в пьесе свои детские воспоминания о жизни одесского двора начала 60-х годов. Воплотил эти воспоминания на сцене хорошо известный одесситам режиссер-постановщик Георгий Ковтун уже поставивший на сцене русского театра ставшие театральными «хитами» спектакли «Степан Разин», «Труффальдино», «Love story» и «Вий». Особенностью нового спектакля стало то, что он будет идти на новой сценической площадке театра «Арт-фойе» расположенной на втором этаже театра. Эта камерная сцена, где актеры будут играть на расстоянии вытянутой руки от зрителей, рассчитана только на 65 зрителей, которых бесспорно можно отнести к числу избранных. 19 февраля в преддверии премьеры, состоялся пресс-показ нового спектакля.