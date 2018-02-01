В Одессе чтят память Героев Небесной сотни

20 февраля в Украине отмечают День Героев Небесной сотни. Эта памятная дата была установлена Указом Президента Украины в 2015-м году. В этот день вспоминают людей, которые погибли в ходе столкновений во время февральских событий 2014-го.

В память о погибших Одессе в сквере Героев Небесной Сотни состоялось возложение цветов к памятному знаку Героям Небесной Сотни. В церемонии возложения цветов принял участие мэр Одессы Геннадий Труханов.

"Мы сегодня чтим память погибших ребят, которые ценой своей жизни повернули нашу страну на путь европейского развития, и с этого момента каждый из нас должен делать все возможное и даже невозможное, чтобы наша страна с этого пути не свернула. И я уверен, что самым большим памятником для этих ребят будет сильное европейское наше с вами государство", - отметил председатель одесского областного совета Анатолий Урбанский.

По словам губернатора Максима Степанова, Герои Небесной сотни подарили гражданам Украины надежду на настоящее будущее, без диктатуры и унижения. "Главное наследие революции достоинства - это обновленная Украина, где успешные граждане руководят своей страной, делают все, чтобы их страна была успешной и современной. Наш долг сохранить это наследие", - отметил в ходе выступления Максим Степанов.

В этот день в память о погибших на зданиях города приспущены государственные флаги, в школах и библиотеках города проходят тематические уроки, воспитательные часы, лекции и беседы.