Черта порто-франко проходила по этой улице

1927 год. Улица Старопортофранковская переименована в Комсомольскую. Название возвращено 20 октября 1990 года.

Улица проходит там, где находилась вторая черта порто-франко. С 1822 года она пролегала от Херсонского спуска, по трассе нынешней улицы, мимо 1-го Христианского кладбища (Преображенский парк), мимо Привозной площади, мимо тюремного замка (располагался возле вокзала), Итальянского бульвара, современной улицы Белинского, заканчивалась у дачи Ланжерон.

С того времени и началась история собственно улицы Старопортофранковской. При этом нумерация домов шла с обоих концов. Позднее улицу несколько сократили - от Херсонского спуска до Привоза.

Традиционно считается границей Молдаванки.