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  • Просмотров: 414
  • Дата: Вчера, 16:00
Вчера, 16:00

Черта порто-франко проходила по этой улице

Категория: Фоторепортаж


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Черта порто-франко проходила по этой улице
Черта порто-франко проходила по этой улице
Черта порто-франко проходила по этой улице
Черта порто-франко проходила по этой улице
Черта порто-франко проходила по этой улице
Черта порто-франко проходила по этой улице
Черта порто-франко проходила по этой улице
Черта порто-франко проходила по этой улице
Черта порто-франко проходила по этой улице
Черта порто-франко проходила по этой улице
Черта порто-франко проходила по этой улице
Черта порто-франко проходила по этой улице
Черта порто-франко проходила по этой улице
Черта порто-франко проходила по этой улице
Черта порто-франко проходила по этой улице
Черта порто-франко проходила по этой улице
Черта порто-франко проходила по этой улице
Черта порто-франко проходила по этой улице
Черта порто-франко проходила по этой улице
Черта порто-франко проходила по этой улице
Черта порто-франко проходила по этой улице
Черта порто-франко проходила по этой улице
Черта порто-франко проходила по этой улице
Черта порто-франко проходила по этой улице
Черта порто-франко проходила по этой улице
Черта порто-франко проходила по этой улице
Черта порто-франко проходила по этой улице
Черта порто-франко проходила по этой улице
Черта порто-франко проходила по этой улице
Черта порто-франко проходила по этой улице
Черта порто-франко проходила по этой улице
Черта порто-франко проходила по этой улице
Черта порто-франко проходила по этой улице
Черта порто-франко проходила по этой улице
Черта порто-франко проходила по этой улице
Черта порто-франко проходила по этой улице
Черта порто-франко проходила по этой улице
Черта порто-франко проходила по этой улице
Черта порто-франко проходила по этой улице
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1927 год. Улица Старопортофранковская переименована в Комсомольскую. Название возвращено 20 октября 1990 года.

Улица проходит там, где находилась вторая черта порто-франко. С 1822 года она пролегала от Херсонского спуска, по трассе нынешней улицы, мимо 1-го Христианского кладбища (Преображенский парк), мимо Привозной площади, мимо тюремного замка (располагался возле вокзала), Итальянского бульвара, современной улицы Белинского, заканчивалась у дачи Ланжерон.

С того времени и началась история собственно улицы Старопортофранковской. При этом нумерация домов шла с обоих концов. Позднее улицу несколько сократили - от Херсонского спуска до Привоза.

Традиционно считается границей Молдаванки.


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Черта порто-франко проходила по этой улице

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