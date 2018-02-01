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Дата: Вчера, 18:00
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Вчера, 18:00
Обезлюдевший «Привоз»
Категория:
Фоторепортаж
Автор:
Вячеслав Теняков «Слово»
Непривычно пусто сегодня на «Привозе». Тому виной, видимо - мороз.
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