В Одессе разворачивают пункты обогрева

По словам Одесской мэрии, к 17:00 пункты обогрева появятся в Суворовском районе по улице Жолио-Кюри, 29а (в районе автомойки «Нептун»), и в парке Преображенском по улице Мечникова в Приморском районе (где на днях снесли палатку обогрева для бездомных).

В течение рабочего дня в каждом из них можно будет найти медиков, сотрудников «Муниципальной стражи» и волонтёров. Также в палатках расположат запас дров, чая и бутербродов.

А пока палатки не подвезли, к костру, в Преображенском парке походят люди, нуждающиеся в тепле.