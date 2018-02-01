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  • Дата: Вчера, 19:11
Вчера, 19:11

В Одессе разворачивают пункты обогрева

Категория: Фоторепортаж


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В Одессе разворачивают пункты обогрева
В Одессе разворачивают пункты обогрева
В Одессе разворачивают пункты обогрева
В Одессе разворачивают пункты обогрева
В Одессе разворачивают пункты обогрева
В Одессе разворачивают пункты обогрева
В Одессе разворачивают пункты обогрева
В Одессе разворачивают пункты обогрева
В Одессе разворачивают пункты обогрева
В Одессе разворачивают пункты обогрева
В Одессе разворачивают пункты обогрева
В Одессе разворачивают пункты обогрева
В Одессе разворачивают пункты обогрева
В Одессе разворачивают пункты обогрева
В Одессе разворачивают пункты обогрева
В Одессе разворачивают пункты обогрева
В Одессе разворачивают пункты обогрева
В Одессе разворачивают пункты обогрева
В Одессе разворачивают пункты обогрева
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По словам Одесской мэрии, к 17:00 пункты обогрева появятся в Суворовском районе по улице Жолио-Кюри, 29а (в районе автомойки «Нептун»), и в парке Преображенском по улице Мечникова в Приморском районе (где на днях снесли палатку обогрева для бездомных).

В течение рабочего дня в каждом из них можно будет найти медиков, сотрудников «Муниципальной стражи» и волонтёров. Также в палатках расположат запас дров, чая и бутербродов.

А пока палатки не подвезли, к костру, в Преображенском парке походят люди, нуждающиеся в тепле.


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В Одессе разворачивают пункты обогрева

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