Губернатор Максим Степанов раздал шоколадные медали

На площади перед Одесской ОГА на проспекте Шевченко стартовала ярмарка "Сокровища Одесщины" посвященная 86-летию Одесской области. Организатором ярмарки выступил председатель Одесской ОГА Максим Степанов.

Ярмарка, в которой приняли участие все 26 районов области, представивших экспозиция товаров, производимых в районах, на этом месте проводилась впервые. Все посетители могли попробовать вкусные блюда, приготовленные районными кулинарами, и приобрести их, а также принять участие в различных мастер-классах, проводимых народными умельцами.

Специально к юбилею области была выпущена шоколадная медаль, которую лично раздавал представителям районов Максим Степанов.