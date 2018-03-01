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  • Просмотров: 274
  • Дата: Вчера, 19:07
Вчера, 19:07

Губернатор Максим Степанов раздал шоколадные медали

Категория: Фоторепортаж


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Губернатор Максим Степанов раздал шоколадные медали
Губернатор Максим Степанов раздал шоколадные медали
Губернатор Максим Степанов раздал шоколадные медали
Губернатор Максим Степанов раздал шоколадные медали
Губернатор Максим Степанов раздал шоколадные медали
Губернатор Максим Степанов раздал шоколадные медали
Губернатор Максим Степанов раздал шоколадные медали
Губернатор Максим Степанов раздал шоколадные медали
Губернатор Максим Степанов раздал шоколадные медали
Губернатор Максим Степанов раздал шоколадные медали
Губернатор Максим Степанов раздал шоколадные медали
Губернатор Максим Степанов раздал шоколадные медали
Губернатор Максим Степанов раздал шоколадные медали
Губернатор Максим Степанов раздал шоколадные медали
Губернатор Максим Степанов раздал шоколадные медали
Губернатор Максим Степанов раздал шоколадные медали
Губернатор Максим Степанов раздал шоколадные медали
Губернатор Максим Степанов раздал шоколадные медали
Губернатор Максим Степанов раздал шоколадные медали
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На площади перед Одесской ОГА на проспекте Шевченко стартовала ярмарка "Сокровища Одесщины" посвященная 86-летию Одесской области. Организатором ярмарки выступил председатель Одесской ОГА Максим Степанов.                                                   

Ярмарка, в которой приняли участие все 26 районов области, представивших экспозиция товаров, производимых в районах, на этом месте проводилась впервые. Все посетители могли попробовать вкусные блюда, приготовленные районными кулинарами, и приобрести их, а также принять участие в различных мастер-классах, проводимых народными умельцами.                                                                                               

Специально к юбилею области была выпущена шоколадная медаль, которую лично раздавал представителям районов Максим Степанов.


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Губернатор Максим Степанов раздал шоколадные медали

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