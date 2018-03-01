Почем цветы?

Хотя зима не торопится покидать Одессу, но календарь бескомпромиссно гласит — весна пришла, а значит завтра Международный женский день. Улицы города заполонили тюльпаны, хризантемы...

На привозе - самые дешевые цветы — маленькие букетики из мимозы по 10-20 гривен. Стоимость тюльпанов на рынке тоже начинается от 10 гривен за штуку Хризантемы в среднем по 40 гривен за веточку. Розы варьируются от 30 до 65 гривен за штуку.

«СТЕКЛЯШКА» НА СОБОРНОЙ ПЛОЩАДИ

В самом центре города розы предлагают по 40-90 гривен за штуку. Дешевле всего можно купить ирисы — за одну штуку просят 25 гривен, а за веточку хризантем придется заплатить 50 гривен. Также там предлагают живые цветы в горшках — по 120 гривен фиалки и по 300 орхидеи. Цветочные корзинки можно купить за 200-400 гривен. Готовые букеты стоят от 200 до 500 гривен.

«НОВЫЙ» РЫНОК

Дешевле всего на рынке можно купить тюльпаны и ирисы — от 20 грн за штуку. Хризантемы продают по 45 гривен за веточку, ромашки — 40-50 гривен. Стоимость роз варьируется от 40 до 70 гривен за штуку. Продавцы предлагают и цветочные корзинки — от 100 до 300 гривен. Также можно купить цинерарии в горшочке по 80 гривен. Готовые букеты предлагают по 350 гривен.