Самый многострадальный одесский дом

Фирма «Арт Проект-2010» выиграла тендер на проведение противоаварийных работ и ремонт фасада многострадального дома Руссова.

Как сообщается в системе электронных закупок Рrozorro, конкурс проводило управление капитального строительства Одесского городского совета.

В тендере, кроме компании-победителя, участвовали еще четыре общества с ограниченной ответственностью, но предложение ООО «Арт Проект-2010» признали наиболее выгодным. При ожидаемой стоимости закупки в 111 миллионов гривен, компания вызвалась отреставрировать фасад здания за 81 миллион.