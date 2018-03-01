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  • Дата: Сегодня, 21:20
Сегодня, 21:20

Самый многострадальный одесский дом

Категория: Фоторепортаж


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Самый многострадальный одесский дом
Самый многострадальный одесский дом
Самый многострадальный одесский дом
Самый многострадальный одесский дом
Самый многострадальный одесский дом
Самый многострадальный одесский дом
Самый многострадальный одесский дом
Самый многострадальный одесский дом
Самый многострадальный одесский дом
Самый многострадальный одесский дом
Самый многострадальный одесский дом
Самый многострадальный одесский дом
Самый многострадальный одесский дом
Самый многострадальный одесский дом
Самый многострадальный одесский дом
Самый многострадальный одесский дом
Самый многострадальный одесский дом
Самый многострадальный одесский дом
Самый многострадальный одесский дом
Самый многострадальный одесский дом
Самый многострадальный одесский дом
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Фирма «Арт Проект-2010» выиграла тендер на проведение противоаварийных работ и ремонт фасада многострадального дома Руссова.

Как сообщается в системе электронных закупок Рrozorro, конкурс проводило управление капитального строительства Одесского городского совета.

В тендере, кроме компании-победителя, участвовали еще четыре общества с ограниченной ответственностью, но предложение ООО «Арт Проект-2010» признали наиболее выгодным. При ожидаемой стоимости закупки в 111 миллионов гривен, компания вызвалась отреставрировать фасад здания за 81 миллион.


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Самый многострадальный одесский дом

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