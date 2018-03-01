Святой Патрик гостил в Городском саду

В рамках праздника прошел флешмоб, ярмарки hand-made и концерта исполнителей ирландской музыки и танцев. Также на территории Горсада бала оформлена фотозона, где каждый желающий сможет сфотографироваться на фоне традиционных ирландских цветов и символики Дня Святого Патрика.

В праздничном концерте приняли участие коллективы, исполняющие ирландскую музыку. Кроме того, участники студий Sham Rock и Grand Emerald представили зрителям исполнение ирландского степа, а желающие могли научиться этому танцу.

На протяжении всего фестиваля для гостей праздника работали одесские рестораторы.

Фестиваль проводился с целью ознакомления одесситов и гостей города с культурой и историей других стран, а также популяризации Одессы как интернационального, туристического центра.

P.S. День Св. Патрика — культурный и религиозный (изначально католический) праздник, который отмечается ежегодно 17 марта, в день смерти небесного покровителя Ирландии святого Патрика (около 385—461 гг. н. э.). Этот день символизирует принятие христианства в Ирландии, является также праздником культурного наследия ирландцев. Добавим, что в Ирландии это государственный праздник.