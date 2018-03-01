 
Информация к новости
  • Просмотров: 134
  • Дата: Вчера, 19:00
Вчера, 19:00

Невидимая нить

Категория: Фоторепортаж


prev

Невидимая нить
Невидимая нить
Невидимая нить
Невидимая нить
Невидимая нить
Невидимая нить
Невидимая нить
Невидимая нить
Невидимая нить
Невидимая нить
Невидимая нить
Невидимая нить
Невидимая нить
Невидимая нить
Невидимая нить
Невидимая нить
Невидимая нить
Невидимая нить
next

В Болгарском культурном центре открылась выставка-медитация «Невидимая нить» Вадима Черных.

Выставка-медитация -​ ​потому что авторы работ выставки —​ ​это​ ​легендарные ​в определенных кругах ​мистики Владимир Шуктомов, Тоша (​Питер, ​1957 – 1987) и его ученик, нынешний Мастер кунта-йоги Вадим Черных (Джон)​, ​вырос в Питере и Одессе, ​живет в Киеве​.

​Эти картины, которые видит зритель - это ​не п​​росто «посмотреть», каждая из них создана и является определ​е​нным лабиринтом символов. Созерцание такой картины позволяе​т внимательному зрителю открыть для себя новое и интересное об этом мире.

​Организаторы планиру​ют​ ​повторить эту выставку после Одессы​ в Питере и Киеве​. Начали с Одессы, «так как у неё самый для этого подходящий характер: творческий, медитативный и бунтарский​ – одновременно»​.​


Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Поделиться ссылкой на публикацию:
Невидимая нить

" data-image="">
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 