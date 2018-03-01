В Болгарском культурном центре открылась выставка-медитация «Невидимая нить» Вадима Черных.

Выставка-медитация -​ ​потому что авторы работ выставки —​ ​это​ ​легендарные ​в определенных кругах ​мистики Владимир Шуктомов, Тоша (​Питер, ​1957 – 1987) и его ученик, нынешний Мастер кунта-йоги Вадим Черных (Джон)​, ​вырос в Питере и Одессе, ​живет в Киеве​.

​Эти картины, которые видит зритель - это ​не п​​росто «посмотреть», каждая из них создана и является определ​е​нным лабиринтом символов. Созерцание такой картины позволяе​т внимательному зрителю открыть для себя новое и интересное об этом мире.

​Организаторы планиру​ют​ ​повторить эту выставку после Одессы​ в Питере и Киеве​. Начали с Одессы, «так как у неё самый для этого подходящий характер: творческий, медитативный и бунтарский​ – одновременно»​.​