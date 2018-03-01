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В Болгарском культурном центре открылась выставка-медитация «Невидимая нить» Вадима Черных.
Выставка-медитация - потому что авторы работ выставки — это легендарные в определенных кругах мистики Владимир Шуктомов, Тоша (Питер, 1957 – 1987) и его ученик, нынешний Мастер кунта-йоги Вадим Черных (Джон), вырос в Питере и Одессе, живет в Киеве.
Эти картины, которые видит зритель - это не просто «посмотреть», каждая из них создана и является определенным лабиринтом символов. Созерцание такой картины позволяет внимательному зрителю открыть для себя новое и интересное об этом мире.
Организаторы планируют повторить эту выставку после Одессы в Питере и Киеве. Начали с Одессы, «так как у неё самый для этого подходящий характер: творческий, медитативный и бунтарский – одновременно».