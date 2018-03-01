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  • Дата: Сегодня, 17:30
Сегодня, 17:30

До ройтбурдовский художественный музей

Категория: Фоторепортаж


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До ройтбурдовский художественный музей
До ройтбурдовский художественный музей
До ройтбурдовский художественный музей
До ройтбурдовский художественный музей
До ройтбурдовский художественный музей
До ройтбурдовский художественный музей
До ройтбурдовский художественный музей
До ройтбурдовский художественный музей
До ройтбурдовский художественный музей
До ройтбурдовский художественный музей
До ройтбурдовский художественный музей
До ройтбурдовский художественный музей
До ройтбурдовский художественный музей
До ройтбурдовский художественный музей
До ройтбурдовский художественный музей
До ройтбурдовский художественный музей
До ройтбурдовский художественный музей
До ройтбурдовский художественный музей
До ройтбурдовский художественный музей
До ройтбурдовский художественный музей
До ройтбурдовский художественный музей
До ройтбурдовский художественный музей
До ройтбурдовский художественный музей
До ройтбурдовский художественный музей
До ройтбурдовский художественный музей
До ройтбурдовский художественный музей
До ройтбурдовский художественный музей
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Как говорится, "чуйка" не обманула. За день до назначения нового директора, я фотографировал в музее. Это был обычный музейный рабочий день с лекцией об истории художественного музея. По пути в лекторий сделал несколько снимков. Таким я его знал, таким он мне запомнился до назначения нового директора. Каким музей будет - покажет время.

А пока, губернатор Одесской области Максим Степанов утвердил результаты конкурса, подписав с художником Александром Ройтбурдом 5-летний контракт.

«Действует специальный закон «О культуре», который предусматривает, что учреждение культуры, вне зависимости от того, государственное оно или коммунальное, возглавляет победитель конкурса. Провести конкурс и не реализовывать его результаты невозможно, поэтому я и принял такое решение», — заявил Степанов.


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До ройтбурдовский художественный музей

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