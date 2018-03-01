До ройтбурдовский художественный музей

Как говорится, "чуйка" не обманула. За день до назначения нового директора, я фотографировал в музее. Это был обычный музейный рабочий день с лекцией об истории художественного музея. По пути в лекторий сделал несколько снимков. Таким я его знал, таким он мне запомнился до назначения нового директора. Каким музей будет - покажет время.

А пока, губернатор Одесской области Максим Степанов утвердил результаты конкурса, подписав с художником Александром Ройтбурдом 5-летний контракт.

«Действует специальный закон «О культуре», который предусматривает, что учреждение культуры, вне зависимости от того, государственное оно или коммунальное, возглавляет победитель конкурса. Провести конкурс и не реализовывать его результаты невозможно, поэтому я и принял такое решение», — заявил Степанов.