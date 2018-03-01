Заседание XХIV сессии Одесского городского совета

В Одессе проходит XХIV сессия городского совета VІІ созыва.

В повестке дня — 9 блоков вопросов (о деятельности городского совета и его органов; о бюджете и финансах; о целевых программах, концепциях и градостроительстве; об объектах коммунальной собственности; по земельным правоотношениям; о создании, ликвидации, смене наименования, утверждении уставов коммунальных предприятий, учреждений и их деятельности; о льготах по налогам и сборам; депутатские обращения), на рассмотрение депутатов вынесено более 50 проектов решений.