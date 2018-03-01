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  • Просмотров: 92
  • Дата: Сегодня, 15:30
Сегодня, 15:30

Заседание XХIV сессии Одесского городского совета

Категория: Фоторепортаж


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Заседание XХIV сессии Одесского городского совета
Заседание XХIV сессии Одесского городского совета
Заседание XХIV сессии Одесского городского совета
Заседание XХIV сессии Одесского городского совета
Заседание XХIV сессии Одесского городского совета
Заседание XХIV сессии Одесского городского совета
Заседание XХIV сессии Одесского городского совета
Заседание XХIV сессии Одесского городского совета
Заседание XХIV сессии Одесского городского совета
Заседание XХIV сессии Одесского городского совета
Заседание XХIV сессии Одесского городского совета
Заседание XХIV сессии Одесского городского совета
Заседание XХIV сессии Одесского городского совета
Заседание XХIV сессии Одесского городского совета
Заседание XХIV сессии Одесского городского совета
Заседание XХIV сессии Одесского городского совета
Заседание XХIV сессии Одесского городского совета
Заседание XХIV сессии Одесского городского совета
Заседание XХIV сессии Одесского городского совета
Заседание XХIV сессии Одесского городского совета
Заседание XХIV сессии Одесского городского совета
Заседание XХIV сессии Одесского городского совета
Заседание XХIV сессии Одесского городского совета
Заседание XХIV сессии Одесского городского совета
Заседание XХIV сессии Одесского городского совета
Заседание XХIV сессии Одесского городского совета
Заседание XХIV сессии Одесского городского совета
Заседание XХIV сессии Одесского городского совета
Заседание XХIV сессии Одесского городского совета
Заседание XХIV сессии Одесского городского совета
Заседание XХIV сессии Одесского городского совета
Заседание XХIV сессии Одесского городского совета
Заседание XХIV сессии Одесского городского совета
Заседание XХIV сессии Одесского городского совета
Заседание XХIV сессии Одесского городского совета
Заседание XХIV сессии Одесского городского совета
Заседание XХIV сессии Одесского городского совета
Заседание XХIV сессии Одесского городского совета
Заседание XХIV сессии Одесского городского совета
Заседание XХIV сессии Одесского городского совета
Заседание XХIV сессии Одесского городского совета
Заседание XХIV сессии Одесского городского совета
Заседание XХIV сессии Одесского городского совета
Заседание XХIV сессии Одесского городского совета
Заседание XХIV сессии Одесского городского совета
Заседание XХIV сессии Одесского городского совета
Заседание XХIV сессии Одесского городского совета
Заседание XХIV сессии Одесского городского совета
Заседание XХIV сессии Одесского городского совета
Заседание XХIV сессии Одесского городского совета
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В Одессе проходит XХIV сессия городского совета VІІ созыва.

В повестке дня — 9 блоков вопросов (о деятельности городского совета и его органов; о бюджете и финансах; о целевых программах, концепциях и градостроительстве; об объектах коммунальной собственности; по земельным правоотношениям; о создании, ликвидации, смене наименования, утверждении уставов коммунальных предприятий, учреждений и их деятельности; о льготах по налогам и сборам; депутатские обращения), на рассмотрение депутатов вынесено более 50 проектов решений.


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Заседание XХIV сессии Одесского городского совета

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