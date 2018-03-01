Человек с лопатой

Сегодня, 21 марта, днем на тротуаре подтаял выпавший вчера вечером снег. Между тем синоптики обещают еще мороз. Чтобы пешеходные зоны не превратились в каток, почти полторы тысячи сотрудников коммунальных служб убирают снег, посыпают песчано-солевой смесью тротуары, остановки, спуски и подъемы. Уже использовано 28,5 тонн посыпочного материала.

В свою очередь сотрудники КП «Городские дороги» с начала снегопада посыпали песчано-солевой смесью дороги. Всю ночь работали 85 машин предприятия.