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  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

Человек с лопатой

Категория: Фоторепортаж


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Человек с лопатой
Человек с лопатой
Человек с лопатой
Человек с лопатой
Человек с лопатой
Человек с лопатой
Человек с лопатой
Человек с лопатой
Человек с лопатой
Человек с лопатой
Человек с лопатой
Человек с лопатой
Человек с лопатой
Человек с лопатой
Человек с лопатой
Человек с лопатой
Человек с лопатой
Человек с лопатой
Человек с лопатой
Человек с лопатой
Человек с лопатой
Человек с лопатой
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Сегодня, 21 марта, днем на тротуаре подтаял выпавший вчера вечером снег. Между тем синоптики обещают еще мороз. Чтобы пешеходные зоны не превратились в каток, почти полторы тысячи сотрудников коммунальных служб убирают снег, посыпают песчано-солевой смесью тротуары, остановки, спуски и подъемы. Уже использовано 28,5 тонн посыпочного материала.

В свою очередь сотрудники КП «Городские дороги» с начала снегопада посыпали песчано-солевой смесью дороги. Всю ночь работали 85 машин предприятия.


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Человек с лопатой

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