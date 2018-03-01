21 марта на улице Академика Воробьева, 9 состоялось открытие центра Единой оперативной диспетчерской службы экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области, в котором приняли участие глава одесского ОГА Максим Степанов и председатель облсовета Анатолий Урбанский.

На данный момент центром обслуживается Одесса, Черноморск и Южный, а в скором времени к нему будут подключены все районы области. Работа ЕОДС (так сокращенно называется открывшийся центр) значительно уменьшит время прибытие бригады скорой помощи к пациенту, благодаря автоматизации принятия вызовов и управления машинами.

Также в ЕОДС открыт кабинет телемедицины, из которого дежурные врачи-консультанты будут оказывать помощь врачам области и помогать в расшифровке кардиограмм и других исследований, данные которых поступают непосредственно с мест.

Планируется, что с помощью ЕOДC будет в дальнейшем введен принцип экстерриториальности, подразумевающий, что на вызов, в случае необходимости будет выезжать бригада «скорой помощи» из соседней области. Распоряжение о создании ЕОДС главой ОГА было подписано еще в июле 2017 года, и на это было выделено 17,8 миллионов гривен из областного бюджета, и большая часть этих денег уже воплотилась в конкретные дела.